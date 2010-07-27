Видеотрансляция Патриаршего служения в Киеве
18:18, 27 июля 2010Православие
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Площадь Киево-Печерской Лавры
Официальный сайт Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры осуществляет прямую Интернет-видеотрансляцию богослужений, возглавляемых Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.
По ссылкам http://212.26.129.198/asxgen/wmtencoder/lavra_u.wmv mms://212.26.129.198/wmtencoder/lavra_u.wmv 27 июля с 17:00 будет транслироваться Всенощное бдение (Соборная площадь), а 28 июля в 9:00 – Божественная литургия (Соборная площадь).
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