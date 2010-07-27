Азаров пообещал Патриарху выселить из Лавры посторонних

7 июля в здании состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с премьер-министром Украины Н.Азаровым.



Как сообщили "Гласу народа" в пресс-служба Святейшего Патриарха, во встрече приняли участие митрополит Киевский и всея Украины Владимир, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, епископ Переяславль-Хмельницкий Александр, высокие представители государственной власти Украины: вице-премьер-министр по вопросам региональной политики В.Тихонов, заместитель министра Кабинета министров Ю.Авксентьев, руководитель аппарата Премьер-министра А.Кушниренко, председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Ю.Богуцкий, пресс-секретарь главы Правительства В.Лукьяненко.



Н.Я. Азаров приветствовал Святейшего Патриарха Кирилла и Блаженнейшего митрополита Владимира. Премьер-министр Украины рассказал о работе Правительства, подчеркнув, что руководство страны активно содействует развитию и укреплению православной веры.



«Основной нашей заботой является главная святыня — Киево-Печерская лавра», — рассказал Н.Азаров.



Он отметил, что Правительство приняло постановление, согласно которому в течение года с территории Лавры должны быть выведены все светские объекты.



При этом глава правительства подчеркнул, что работа по сохранению тысячелетней Лавры — этой общенародной святыни — будет продолжена.



«Разумеется, заботой Правительства является не только Киево-Печерская лавра. Мы делаем все, чтобы строились храмы, возрождались монастыри, чтобы укреплялась наша вера, о необходимости чего Вы говорили сегодня в проповеди», — отметил премьер-министр Украины, обращаясь к Святейшему Патриарху.



«Я хотел бы в Вашем лице поблагодарить Правительство Украины за замечательные условия проведения моего визита в Украину», — сказал в ответном слове Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



Святейший Владыка особо отметил, что в ходе посещения украинских городов удалось удовлетворить потребность людей встретиться со своим Патриархом, при этом местные власти поддерживали общественный порядок. Его Святейшество с благодарностью отметил гостеприимство, которое оказывают местные власти в Одессе, Днепропетровске и Киеве.

