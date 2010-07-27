Патриарх Кирилл: Я молился о сохранении единства украинского народа

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл призывал все стороны, «вовлеченные в политические, экономические, социальные, историософские конфликты», «понизить градус кипения» для того, чтобы народ мог «обрести покой и в мире созидать свою свободу».

Об этом он заявил сегодня, 27 июля, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, после молебна о благополучии, сохранении политического и духовного единства Украины, у памятника крестителя Руси на Владимирской горке, сообщает корреспондент «Гласа народа».

«Наша сила - в верности князю Владимиру, в верности той свободе, которую человек обретает во Христе, потому что только через эту свободу и возникает человеческая солидарность», - сказал Патриарх Кирилл.

Святейший отметил, что «обретение креста», как и во времена князя Владимира, остается не простым решением и для наших современников.

«Разве сегодня обретение креста это дело очевидное, для тех, кто прожил большую часть своей жизни при атеизме?

И даже для тех молодых, которые находятся под огромным влиянием тех стереотипов, стиля жизни, мироощущения, которое внедряется в сознание людей, но, которое, по сути своей, является языческим? Язычество современное с его культом стяжательства, потребления, гедонизма, безумных наслаждений - этот культ не слабее тянет к себе людские души, чем те языческие пиршества на Киевских холмах. Потому и сегодня обращение современного человека ко Христу - не самоочевидно. Оно требует духовного поиска, духовной силы, мужества, способности часто идти против течения. Другими словами от нас требуется то же, что требовалось от князя Владимира», - считает Патриарх Кирилл.

«Сколько обрушивалось на протяжении веков на эти киевские холмы и на всю Русь святую нашествий иноплеменников, сколько было междоусобной брани, сколько было смертей, сколько было попыток склонить народ наш к иным целям и ценностям! Но никому не удалось изменить цивилизационный выбор святой Киевской Руси, ведомой святым равноапостольным князем. И если это не удалось сделать в прошлом, то ни в коем случае не должно совершиться сие преступление сегодня», - подчеркнул Святейший.

Вспоминая жизненный подвиг святого равноапостольного князя Владимира, Патриарх напомнил о временах Крещения Руси, когда решение святого князя Владимира не воспринималось киевлянами. При этом патриарх напомнил, что князя Владимира упрекали в предательстве иностранцам, которые якобы «навязали» киевлянам чужую веру.

«Обращение князя Владимира не было делом очевидным. Это обращение не проистекало ни из тогдашних условий жизни, ни из культуры самого князя. Некоторые упрекали князя в том, что он предался кому-то, кто является иностранцем, кто живет далеко. Кто-то, мол, навязал эту веру нам. Обвиняли князя, не стесняясь. С одной стороны – недоумения, с другой – обвинения… И, с третей стороны – видимый подвиг князя Владимира: почему же он принял веру? Князь Владимир искал истину», - подчеркнул патриарх Кирилл.

По мнению главы РПЦ, князь Владимир не был удовлетворен «наличным духовным состоянием своего народа».

«Мы знаем, как он посылал послов, чтобы изведали, как иные народы поклоняются Богу. И, наконец, князь делает выбор и принимает веру Православную. И этот выбор был судьбоносным. Взор князя как бы пронизывал все эти столетия, которые отделяли его от нас. Он как бы видел все происходящее ныне в его отечестве, и потому избрал веру, которая является истинной», - отметил патриарх Кирилл.

Святейший подчеркнул: «Жизнь показала: нет человеческого счастья, построенного на крови; нет единства, построенного на разделении; нет свободы, которая порождается враждой и страхом».

«Эти слова актуальны для сегодняшней Украины, и я молился перед образом святого равноапостольного князя Владимира о сохранении единства украинского народа, о преодолении разделений, которые так неразумно насаждались для получения некой сиюминутной политической выгоды. Единство народа — это святое и неприкосновенное, то, что относится к сердцевине жизни, к самой ее основе», - подытожил патриарх.

И добавил, что «каждый, кто любит свою страну, должен заботиться о преодолении разделений, об изменении духовного и нравственного климата, о снижении уровня противостояния».









