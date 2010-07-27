Патриарх Кирилл на Владимирской горке помолился о благополучии украинцев

Сегодня, 27 июля, накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, предстоятель Русской Православной Церкви патриарх Кирилл и предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Владимир совершили молебен у памятника крестителя Руси на Владимирской горке о благополучии, сохранении политического и духовного единства Украины.

Как сообщает «Глас народа», участие в молебне приняли премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заместитель мэра Киева Александр ПОПОВ и другие официальные лица.

Также на молебне было множество верующих и представителей духовенства.

Кроме того, на молебне присутствовали представители Римо-католической и Армянской апостольской церквей.

Как и год назад, уже по сложившейся традиции, патриарх Кирилл, выпустил в небо белых голубей.

В своем слове, патриарх отметил, что помолился о единстве украинского народа, о преодолении разделений, которые "насаждались ради сиюминутной политической выгоды" и призвал всех неравнодушных молиться о преодолении этих разделений.

«Все, кто любит свою страну, должен заботиться о преодолении разделения, об изменении духовного и нравственного климата, о снижении уровня противостояния... Я призываю все стороны, которые вовлечены в политические, экономические, социальные и историософские конфликты понизить этот градус кипения для того, чтобы народ мог обрести покой и в мире созидать свою свободу", – подчеркнул глава РПЦ.

При этом патриарх подчеркнул: "Нету единства, построенного на разделении, нету свободы, которая порождается враждой и страхом", отмечая, что "эти слова актуальны для сегодняшней Украины".

"Сколько обрушивалось на Киевскую Русь, сколько было брани, смертей, попыток склонить народ наш к иным целям и ценностям, никому не удалось изменить цивилизационного выбора Руси", - напомнил патриарх.

По его мнению, если не удалось сделать этого в прошлом, то "не должно совершиться сие преступление сегодня".

"Я молился перед иконой святого князя Владимира о сохранении единства Украины, о преодолении разделения, которые так неразумно насаждались и использовались для получения некой сиюминутной политической выгоды", – подчеркнул предстоятель РПЦ.

Святейший благословил и поздравил с праздником Крещения Руси присутствовавших.













