Митрополит Киевского Патриархата не успел вернуться в каноническую Церковь

Митрополит Львовский и Сокальский, секретарь Священного Синода Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата Андрей (Горак) при жизни хотел вернуться в каноническую Украинскую Православную Церковь.

Об этом в комментарии УНИАН сегодня заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион (АЛФЕЕВ).

«Я лично его (Андрея Горака. – УНИАН) знал и неоднократно с ним общался – дважды с ним встречался и много раз общался по телефону. Это был человек, у которого было твердое, многолетнее желание воссоединиться с Церковью. Когда мы с ним встречались, он мне говорил буквально следующее «Я каждый день себя проклинаю за то, что я ушел в раскол», - сказал митрополит Илларион.

По мнению владыки, «он видел в этом свою слабость», «он понимал, что в расколе нет благодатной жизни».

«Когда мы с ним час проговорили, он сказал «Спасибо за то, что вы со мной встретились, я почувствовал себя в атмосфере церкви, у нас нет этой атмосферы», - отметил владыка.

При этом митрополит Илларион подчеркнул: «Меня поразило, что он очень негативно воспринимал руководство своей собственной организации, к которой он принадлежал».

«Он сознавал, что нет благодати в этом сообществе, он сознавал собственную слабость, он хотел перейти. И он готовился к переходу», - сообщил представитель РПЦ.

При этом митрополит Илларион добавил то, что ему известно, что за несколько дней до смерти Андрей (Горак) готовил бумаги, «которые были необходимы, чтобы осуществить это его желание».

«И буквально за несколько дней до того, как это событие произошло бы, он неожиданно и скоропостижно скончался. Конечно, он не был здоровым человеком. У него были болезни, он перенес операции. Но смерть эта произвела странное и тяжелое впечатление. Потому что мы все знали, что он хотел перейти, мы все знали, что многие священники с ним хотели перейти. И буквально за несколько дней до этого перехода вдруг он уходит в иную жизнь», - констатировал митрополит Илларион.



Справка УНИАН

Митрополит Львовский и Сокальский УПЦ КП Андрей (Горак) умер в ночь с 5 на 6 июля 2010 г., на 65-ом году жизни после тяжелой болезни в больнице во Львове.

Свое церковное служение Андрей (Горак) начал в РПЦ еще в 1979 году, после окончания Ленинградской Духовной Академии и защиты кандидатской диссертации с присвоением научной степени кандидата богословия.

В 1991 – в начале 1992 г. епископ Андрей поддержал решение Собора УПЦ об автокефалии. А летом 1992 г. вошел в состав объединенной УПЦ Киевского Патриархата.

За заслуги перед Киевским Патриархатом был возведен в сан архиепископа (в 1993 г.), а затем и митрополита (в 1995 г.). С ноября 1995 года митрополит Львовский и Сокальский Андрей был постоянным членом и секретарем Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата.

Для УПЦ КП смерть влиятельного иерарха - «второго человека» после Предстоятеля Киевского Патриархата Филарета (ДЕНИСЕНКО) – стала большой утратой.

"Митрополит Андрей, по сути, был вторым человеком в нашей Церкви", - отмечал в комментариях СМИ пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий (ЗАРЯ).

«Украинская Церковь потеряла одного из самых опытных своих архипастырей. Овдовела древняя и славная Львовская православная кафедра, служению которой почивший владыка Андрей отдал почти всю свою жизнь», - говорилось в некрологе, размещенном на официальном сайте УПЦ КП.









