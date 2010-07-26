Патриарх Кирилл и Митрополит Владимир впервые молились в Софии

26 июля, впервые за 18 лет пребывания на Киевской кафедре Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир молился в историческом Кафедральном соборе Киевских Митрополитов.



Также впервые храм Святой Софии посетил Предстоятель Русской Православной Церкви.



Святейший Патриарх Московский и всей Руси Кирилл в сослужении Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира совершили молебен. Им сослужили члены Священного Синода Русской Православной Церкви и члены Священного Синода Украинской Православной Церкви.



После окончания молебна Святейший Патриарх Кирил обратился к собравшимся со словом архипастыря, в котором призывал к молитве за восстановление единства украинского Православия под омофором Киевского Митрополита.



В память о посещениях древнего Кафедрального собора всей Руси более Святой Патриарх подарил храму Святой Софиисписок иконы Божьей Матери "Знамение" из храма Святой Софии Новгородской.

http://orthodox.org.ua/ru/node/7490



