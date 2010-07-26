Священный Синод РПЦ обратился к украинцам, «пребывающим вне единства с Церковью»

Священный Синод Русской Православной Церкви обратился к православным христианам Украины, «пребывающим вне единства с Церковью» с призывом к покаянию и возвращению в каноническую Церковь. Соответствующее обращение было принято сегодня на заседании Священного Синода РПЦ в Киево-Печерской Лавре, которое возглавил предстоятель РПЦ Патриарх КИРИЛЛ. Текст обращения размещен на официальном сайте РПЦ.

«Жить в расколе – греховно и пагубно для души. Но нет ничего страшнее для христианина, чем умереть вне Церкви. Многие из тех, кто задумывался о возвращении, до конца своей жизни не нашли в себе к этому сил; некоторых удерживали внешние обстоятельства. Но обстоятельства эти уходят в прошлое… Дверь в Церковь открыта. И мы готовы встретить всех возвращающихся под ее кров», - говорится в обращении Священного Синода РПЦ.

Также в обращении приводятся слова святителя Григория Богослова: «Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас».

При этом в обращении подчеркивается, что «в покаянии нет ничего унизительного», и ведет к нему «благость Божия, Его кротость и долготерпение».

Священный Синод РПЦ считает, благодаря «обстоятельствам, которые уходят в прошлое», сегодня «нет преград, не позволяющих вернуться к церковному общению».

Вместе с тем, в РПЦ отмечают, что «многих ушедших из церковной ограды тяготит их нынешнее положение».

В то же время Священный Синод РПЦ говорит о том, что возвращение православных христиан Украины, «пребывающих вне единства с Церковью» стало бы «подлинным торжеством Православия, торжеством любви Христовой!».

«Мы молимся о приближении того часа, когда уклонившиеся в раскол свободно и непринужденно пожелают вернуться в лоно Церкви; о том, чтобы настал этот долгожданный день, который принесет мир и спасение многим измученным душам. И мы верим, что он непременно настанет», – говорится в обращении.

Вместе с тем Священный Синод РПЦ объясняет, что только Церковь «может наполнить благодатью и подлинным смыслом то, что происходило вне ее спасительной ограды», даже «те, над кем Таинства совершались в расколе».

И именно каноническая Церковь, «водимая Духом Божиим», «рассудит о способах принятия своих чад».

Также в обращении Священного Синода РПЦ подчеркивается, что двадцатилетний раскол в Украине принес множество распрей и обид.

«Раскол прошел через судьбы людей, нарушил семейное и общественное согласие. Но самым страшным его итогом стало то, что немалая часть верующих, и по сей день пребывает вне общения с благодатной полнотой Вселенского Православия. Они лишены возможности поклоняться общим святыням Единой Церкви, молиться со своими единоверцами, приобщаться Пречистых Тела и Крови Христовых из единой Чаши», - говорится в обращении Священного Синода РПЦ.

