Патриарх Кирилл прибыл в Киев
В столице Святейший пробудет четыре дня
Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл прибыл в Киев.
Самолет Святейшего приземлился около 16.00 в аэропорту «Борисполь».
В Борисполе Патриарха встретили предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир, архиереи УПЦ и духовенство Киевской епархии.
После прилета Патриарх Кирилл отправился в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где запланирована встреча с насельниками обители.
В Киеве Патриарх пробудет четыре дня.
26 июля, согласно программе визита, Патриарх посетит Софию Киевскую, возглавит заседание Священного Синода Русской Православной Церкви и посетит место строительства Воскресенского кафедрального собора.
27 июля в 10.00 Патриарх возглавит торжественный молебен на Владимирской горке, после которого встретится с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.
Также в этот день Патриарх Кирилл посетит Ионинский мужской монастырь
Вечером этого дня, в 17.00 Патриарх возглавит всенощное бдение на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.
28 июля в 9.00 Патриарх возглавит Божественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.
После которой, посетит выставку "Наследие святого князя Владимира".
28 июля в 15.30 Патриарх Кирилл улетит в Москву.