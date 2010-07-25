Глава Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл прибыл в Киев.

Самолет Святейшего приземлился около 16.00 в аэропорту «Борисполь».

В Борисполе Патриарха встретили предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир, архиереи УПЦ и духовенство Киевской епархии.

После прилета Патриарх Кирилл отправился в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где запланирована встреча с насельниками обители.

В Киеве Патриарх пробудет четыре дня.

26 июля, согласно программе визита, Патриарх посетит Софию Киевскую, возглавит заседание Священного Синода Русской Православной Церкви и посетит место строительства Воскресенского кафедрального собора.

27 июля в 10.00 Патриарх возглавит торжественный молебен на Владимирской горке, после которого встретится с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

Также в этот день Патриарх Кирилл посетит Ионинский мужской монастырь

Вечером этого дня, в 17.00 Патриарх возглавит всенощное бдение на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.

28 июля в 9.00 Патриарх возглавит Божественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.

После которой, посетит выставку "Наследие святого князя Владимира".

28 июля в 15.30 Патриарх Кирилл улетит в Москву.

