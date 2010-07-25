Патриарх Кирилл: От единства Церкви зависит благополучие славянских народов

От единства Православной Церкви зависит благополучие всех славянских народов, вышедших из киевской купели крещения.

Об этом глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил сегодня после Божественной Литургии в Спасо-Преображенском соборе в Днепропетровске, сообщает корреспондент УНИАН.

«Когда мы говорим о Церкви, мы не говорим в политических категориях. Мы не говорим, что одна часть исторической Руси должна господствовать над другой, что Церковь должна становиться инструментом чей-то злой внешней политики. Все это безумные слова, не имеющие никакого отношения к тому, что есть Церковь, – к Телу Христову», - заявил Патриарх Кирилл.

В частности, Святейший коснулся сути вопроса церковных расколов.

«Всякое разделение Церкви – это создание такой общины, в которой нет радости и любви в глазах, а лица искажены злобой. А там, где злоба, – там поклонение не Богу, а диаволу», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

В качестве примера, глава РПЦ назвал безблагодатные собрания религиозных объединений, пребывающих вне канонической Церкви.

«Мы знаем и другие многотысячные собрания людей, куда люди приходят, потому что у них боль, несогласие или какой-то внутренний разлад с окружающим миром. Мы знаем, какой злобой светятся глаза, какой ненавистью они горят, как вздыбливается все человеческое существо… Вместо радостных и спокойных лиц – злоба, ненависть, готовность идти «стенка на стенку», - констатировал Патриарх Кирилл.

При этом Святейший подчеркнул, что «и тут, и там – грешные люди собираются вместе, со своими проблемами, со своими скорбями», но «в первом случае на лицах радость и мир, во втором – ненависть и злоба».

«Ответ простой: когда мы собираемся во имя Божие, тогда Бог среди нас, мы получаем дар благодати. А там, где злоба – там не Бог, там диавол. Диавол никогда не сообщит человеку радость, он возбудит в нем самые низменные инстинкты и чувства. Людям кажется, что этим выражением своей злобы и несогласия можно чего-то добиться, установить какой-то мир и покой, но на самом деле ничего нельзя добиться, потому что диавол – не попутчик», - сказал Патриарх Кирилл.

По мнению главы РПЦ, «для устроения национальной, государственной жизни» людям необходимо собираться «во имя Божие» - «со своими скорбями, разногласиями, различными точками зрениями».

«Церковь всегда была общиной исцеления, она объединяла народ, исцеляла физические и духовные недуги не словами пастырей, а силой Божией любви и благодати», - отметил Патриарх Кирилл.

Предстоятель РПЦ уверен, что сохраняя единство Церкви, «мы сохраняем надежду на спасение всех нас».

Вместе с тем, ключевую роль в сохранении единства Церкви, Патриарх Кирилл отводит Украине.

«Внутренне сильное, несокрушимое духовное ядро древних киевлян силой благодати Божией распространилось православной верой на необъятные просторы Евразии. И когда люди сохраняли веру и единство Церкви, благодать Божия была с ними", - подытожил Патриарх Кирилл.



