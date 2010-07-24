В Киеве освящен деревянный храм в стиле ХII века (фото)

Сегодня в Киеве, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги, предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир освятил деревянный храм во имя святого равноапостольного князя Владимира.

Деревянный храм-сруб вырезан в стиле киевских церквей ХII века, и станет первым в Украине сооружением с комплексом баптистериев-купален.



Храм расположен неподалеку от Набережно-Крещатицкого шоссе столицы, в парке - рядом с памятником основателям столицы - Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбиди.

После освящения храма, со словами наставления к собравшимся обратится Митрополит Владимир.

"Очень символично, что освящение этого храма происходит накануне дня памяти святого равноапостольного князя Владимира. Князь Владимир положил начало веры на Киевской Руси, окрестив ее в нашем Иордане - Днепре. Дай Бог, чтобы по его молитвам вера наша укреплялась, надежда усиливалась, и любовь бы была горячее к Богу и друг к другу", - сказал он.

Инициаторами возведения святыни выступила Международная организация «День Крещения Руси», и Свято-Покровская Голосеевская пустынь, по благословению Митрополита Владимира.

Как сообщил один из инициаторов строительства – известный киевский музыкант Олег КАРАМАЗОВ, храм был построен в рекордно короткие сроки – за полтора месяца.



«В 2007 году после Дня Крещения Руси на Певческом поле, в рамках празднования, здесь состоялась закладка креста и камня.Это место было благословлено Митрополитом Владимиром для строительства храма. Блаженнейший дал благословение на постройку храма Международной организации «День Крещения Руси». Есть замечательное высказывание кого-то из старцев: если есть благословение, оно обязательно будет исполнено. Ровно месяц назад, в 4 часа утра, мы с нашими друзьями заложили первое бревнышко», - рассказал О.КАРАМАЗОВ.

Для желающих принять Святое Крещение в водах Днепра, на берегу реки будет оборудована купель.

По задумке авторов проекта, комплекс будет напоминать киевлянам и гостям города об историческом событии, объединяющем славянские народы – Дне Крещения Руси равноапостольным князем Владимиром.

Киевский комплекс купален-баптистериев создается по аналогии с известным баптистерием Ярденит, сооруженном на берегу реки Иордан на Святой Земле.

«В городе не было места, которое бы напоминало о самом крещении князем Владимиром киевлян. Думаю, это место, с этим храмом – будет таковым. Основная миссия храма в честь крестителя Владимира – крещение киевлян и гостей города. Еще во время строительства храма, было много желающих войти в него, сфотографироваться на фоне храма», - рассказал О.КАРАМАЗОВ.

Закладка Свято-Владимирского храма была совершена Блаженнейшим Владыкой 14 августа 2007 года, в рамках празднований 1019-й годовщины Крещения Руси.

Храм во имя святого равноапостольного князя Владимира является подворьем монастыря Свято-Покровская Голосеевская пустынь. Наместник монастыря Голосеевская пустынь - архимандрит Исаакий (АНДРОНИК).

Напомним, что 28 июля Православная Церковь отметит День памяти святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. В этот же день завершится визит Патриарха Кирилла в Украину. После отлета Святейшего, на Певческом поле, у стен Киево-Печерской лавры, состоится рок-концерт, посвященный Дню крещения Руси. Со сцены Певческого поля украинцев поздравит Митрополит Владимир, люди искусства и культуры, общественные деятели, духовенство и известные богословы. Также будет показано видео-обращение Патриарха Кирилла к гостям праздника. Хед-лайнерами концерта станет группа «Братья Карамазовы».











