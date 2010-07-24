Церковь не посягает на суверенитет, а «защищает то, что принадлежит Богу"

Православная Церковь не посягает ни на суверенитет Украины, ни на национальное самоопределение украинцев, а «защищает то, что принадлежит Богу, и то, что вручено Церкви».

Об этом глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил сегодня в Свято-Троицком кафедральном соборе Днепропетровска, сообщает корреспондент УНИАН.

Патриарх Кирилл отметил, что сегодня, 24 июля, Православная Церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги. Святейший увидел в этом совпадении «великий символ», вспомнив, что сын княгини Ольги – Святослав, не был готов принять христианство. Княгине пришлось многое претерпеть, для того, чтобы сохранить веру и воспитать внука - князя Владимира, который крестил Русь.

«Пусть память о святой равноапостольной Ольги напомнит нам о нашем неразрывном духовном единстве в Иисусе Христе, об общих духовных истоках, хранительницей которых является Православная Церковь", - сказал Святейший.

По мнению главы РПЦ, «пример святой Ольги свидетельствует о духовном единстве всего пространства Святой Руси».

"Это духовное пространство и есть наш единый духовный дом. Говоря так, в который раз повторяю тем, кто не хочет слышать: мы не посягаем ни на суверенитет людей, ни на национальное самоопределение. Мы защищаем то, что принадлежит Богу, и то, что вручено Церкви. И если отступимся и перестанем защищать, то исчезнем из истории, как исчезали те, кто возводил гонения на Церковь Божию, кто хулил имя Христово, кто пытался разорвать Его нетленный хитон», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

В память о посещении Свято-Троицкого кафедрального собора Патриарх Кирилл передал храму образ Спасителя.

В знак Патриаршего благословения верующие получили иконки Всероссийского Патриарха - святителя Тихона.

