Патриарх Кирилл прибыл в Днепропетровск

24 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Днепропетровск.

Как сообщили в пресс-службе визита, в аэропорту Святейшего Владыку встречали митрополит Днепропетровский и Павлогорадский Ириней, митрополит Донецкий и Мариупольский Илларион, духовенство Днепропетровской епархии, а также представители власти.

На летном поле Патриарха Кирилла приветствовали девушки в украинских костюмах, был выстроен почетный караул.

После официальной части церемонии, Патриарх Кирилл приветствовал собравшихся, отметив, что ступил на землю Днепропетровска с хорошим чувством.

«С особым чувством радости и удовлетворения я ступил на землю Днепропетровска, славную своей историей и своим настоящим. Город Днепропетровск, третий город Украины, является всемирно известным центром высоких технологий, передовых научных знаний. С ним во многом связывают будущее Украины как высокоразвитого в техническом и научном отношении государства. Но для меня как пастыря особенно важна сила веры людей, которые тут живут. На протяжении столетий те, кто жил на этой земле, защищали Православие, были ему верны, основывали на нем свою жизнь, свое мироощущение, строили свои отношения с окружающим миром», - сказал Патриарх Кирилл.

Также он пожелал жителям города и области хранить традиции крепкой веры и крепких знаний.

Как уже сообщалось, согласно графику визита, в Днепропетровске, Патриарх встретится с духовенством епархии, освятит Воскресенский храм, возглавит литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, почтит память героев русско-турецкой войны у монумента в Севастопольском парке.

Также он заложит капсулу с памятной грамотой в будущий храм на территории Южного машиностроительного завода им. А.Макарова (Южмаш).

В планах Патриарха - посещение Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара и областной больницы им. И.Мечникова.

Вечером 25 июля Патриарх Кирилл отправится в Киев.

