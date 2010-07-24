В Одесской епархии подвели итоги визита Патриарха Кирилла

Глас народа



О том, как прошел визит патриарха Кирилла в Одессу «Гласу народа» рассказал секретарь Одесской епархии, протоиерей Андрей НОВИКОВ.



Секретарь Одесской епархии, протоиерей Андрей НОВИКОВ



ПАТРИАРХ ГОВОРИЛ О КУЛЬТУРЕ, ЮМОРЕ И ОБРАЗОВАНИИ



Известно, что патриарх Кирилл – многосторонне развитая личность. Его интересовала и культурная жизнь города, и научная, и общественная. Патриарх не обошел вниманием то, что в Одесском оперном театре когда-то пели Федор Шаляпин, дирижировали Римский-Корсаков и Чайковский. Также Святейший отметил, что основная колоритная черта Одессы – юмор – отличает только хороших и добрых людей, а также помогает избежать многих конфликтов.



Говорил патриарх и на тему, которую он сейчас считает одной из основных - тему духовного воспитания молодежи. В Одесской национальной Юридической Академии Святейший отметил современность этого вуза. Патриарх был доволен высоким уровнем и совершено новым подходом к работе, который кардинально отличается от подходов и методов старого советского времени. Он посетил библиотеку со старинными фолиантами, многие из которых сохранились еще со Средних веков, компьютерные аудитории и актовый зал.



ДОМИНАНТОЙ ОДЕССЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВОСЛАВИЕ



В качестве резюме патриарх Кирилл отметил, что Одесса – это прекрасный город. Не смотря на всю свою эклектичность, все в нем очень гармонично сочетается. Отметил, что город – порождение настоящей культуры. Этим он и отличается от многих современных мегаполисов. Кроме того, патриарх отметил, что в городе царит интернациональных дух. Но его доминантой является православие. И именно православное отношение дало возможным людям разных национальностей и вероисповеданий процветать и жить в мирном соседстве на территории Одессы.



МИЛИЦИЯ, ПРАВДА, ПЕРЕСТАРАЛАСЬ…



Встречающих патриарха было огромное множество. Когда архипастырь посещал Одесскую национальную юридическую академию, улица Фонтанская была перекрыта народом. Люди тепло встречали патриарха и на Приморском бульваре. Зал оперного театра, где проходила встреча с общественностью, был переполнен. Много было желающих поприсутствовать и на освящении Спасо-Преображенского кафедрального собора. Однако наша милиция, к сожалению, пошла по самому легкому для себя пути – и не многих просто не пустила на Соборную площадь, где стоит главный храм города.



ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ЗАПОЛНИЛО БЛИЖАЙШИЕ КВАРТАЛЫ



В результате огромное количество людей заполнило ближайшие к площади кварталы, не имея возможности подойти к собору. Хотя площадь могла вместить еще очень много людей – как минимум, в два, а то и в три раза больше, чем было. Но это не имеет отношения к службе патриарха, к его службе безопасности. Площадь была ограждена кордонами, потому что одесская милиция решила упростить себе жизнь. В результате, многие противники визита патриарха получили возможность злословить на этот счет. Мол, вот как мало пришло встречать людей Кирилла. Люди пришли, но они скопились вокруг площади, на окружающих ее улицах. Это, конечно, большой просчет городских властей. Но уж слишком они, наверное, были озабочены охраной общественного порядка. Потому и пошли по пути наименьшего сопротивления.













