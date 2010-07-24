Владимир Легойда рассказал о том, как встречали Патриарха в Одессе

Глас народа

О том, как прошли первые три дня визита предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла в Украину «Глас народа» попросил рассказать председателя Синодального информационного отдела РПЦ Владимира ЛЕГОЙДУ.



В УКРАИНЕ ПАТРИАРХА НЕ СЧИТАЮТ ИНОСТРАНЦЕМ

Подходит к концу третий день визита Патриарха Кирилла в Украину. Как встречали Святейшего Патриарха в Одессе?

Очень радостно и приятно, что Святейшего Патриарха в Одессе встречало огромное количество людей. Видно, что все очень его ждали, и рады его видеть. Рады возможности помолиться вместе со Святейшим.

Более половины жителей Украины не считают Патриарха иностранцем, люди видят в нем соотечественника. Об этом говорят и данные недавно проведенного социологического опроса.

Да и сам Святейший говорил, что он не чувствует себя иностранцем в Украине. Сегодня состоялась встреча Патриарха с общественностью Одессы – это тоже одно из положительных знаковых событий визита.

Были ли какие-либо провокации со стороны противников визита Патриарха в Украину?

Никаких провокационных моментов нами замечено не было.



О ПОЛИТИЧЕСКОМ ХАРАКТЕРЕ ВИЗИТА ГОВОРЯТ ТЕ, КТО НЕ ЗНАЕТ ИСТОРИЮ ЦЕРКВИ

В украинских СМИ появляются заявления политиков и представителей Киевского патриархата о том, что якобы нынешний визит патриарха Кирилла в Украину носит ярко выраженный политический характер. На чем, по вашему мнению, основаны такие разговоры?

К сожалению, второй год подряд ряд политиков и представителей так называемого «киевского патриархата» говорят о политическом характере визита. Если говорить серьезно, никакого подтверждения этому нет, кроме намеренного искажения концепции «Русского мира» и придания этой концепции политического характера.

Эти заявления и аргументы не выдерживают критики. Слова о том, что гражданин другой страны приезжает в Украину «со своей концепцией» – это слова людей, не знакомых с историей Церкви.

В их представлении Церковь - «национальная корпорация», у которой свои мирские интересы.

Исходные посылы в этой логики ложные. На основании ложных посылов - делаются ложные выводы.



«КИЕВСКИЙ ПАТРИАРХАТ» ЖЕЛАЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ, НО НИЧЕГО ДЛЯ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕТ

Что касается «киевского патриархата», к великому сожалению, говоря об объединении, они ничего для этого не делают, их слова несут только разделение.

В прошлом году Святейший обращался не только к своей пастве, а и к тем людям, которые в силу трагедии раскола оказались за оградой Церкви. Святейший обратился к ним со словом любви. С этим же словом любви он приехал в Украину и в этом году. Потому что у пастыря не может быть иной задачи. Поэтому очень необычно слышать заявления, которые направлены якобы на мир и объединение, тем не менее, демонстрируют неготовность к этому диалогу. Если мы говорим о возможности диалога, мы должны демонстрировать готовность диалогу. И РПЦ делает все для того, чтобы раны раскола, нанесенные по сугубо политическим и личностным мотивам, были уврачеваны.

И поэтому нам всегда очень огорчительно слышать и читать заявления, которые якобы направлены на мир и объединение, но заявляют о неготовности к какому-то диалогу.

Но мы все равно на диалог надеемся, потому что уверены, что разговоры о политической составляющей визита – это не позиция людей, которые в силу тех или иных причин оказались вне канонической Церкви. Это позиция нескольких политиков, которые просто отрабатывают определенные установки.



«РУССКИЙ МИР» - ПОНЯТИЕ НЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ, А ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ

Может, они не правильно понимают концепцию «Русского мира»?

Концепция «Русского мира» не настолько сложна, чтобы ее не правильно понимать…

Изначально, закладывая основу концепции, Патриарх говорил о том, что это понятие не политическое, а цивилизационное. Это азы философии: разница между политическим - и духовным.

Никогда Патриарх Кирилл, говоря о концепции «Русского мира» не вкладывал в нее политических понятий. И не пытался распространить эту концепцию на политическом пространстве. Речь идет о том духовном единстве, которое существует в народах Русского мира, и, которое, не смотря ни на какие временные геополитические особенности, никуда не денется. На смену одних политиков – приходят другие… Но есть какие-то вещи, которые фундаментально объединяют людей на глубинном уровне. Такова природа человеческого сообщества.



ТАКИЕ СОБЫТИЯ СОСТАВЛЯЮТ РЕАЛЬНУЮ СЕРДЦЕВИНУ ВИЗИТА ПАТРИАРХА

Программа визита Патриарха довольно насыщена. Подводя итоги трехдневного пребывания Патриарха в Украине, какие события, стали наиболее запоминающимися для Святейшего?

Очень трогательное событие, может быть не очень масштабное, но по-человечески – ничего более масштабного не может быть… Мама пятилетней девочки Саши, ребенок которой страдает детским церебральным параличом, накануне визита написала Святейшему письмо по электронной почте. В своем письме она рассказала о том, что знает, что Патриарх приедет в Одессу, и очень бы хотела получить благословение для себя, и своей дочери. Вместе с тем, она выразила сожаление, что, наверное, это невозможно, так как во время службы будет очень многолюдно, а у ее ребенка нет коляски. Патриарх получил это письмо и попросил подыскать ребенку коляску. Вчера эта встреча состоялась. Святейший подарил девочке специальную коляску для детей с ограниченными возможностями. Из рук Предстоятеля Русской Православной Церкви девочка получила иконку Божией Матери «Касперовская» - в память об этой встрече.

Патриарх благословил маму, девочку и ее старшего брата. Это было очень трогательно. Позже мама рассказала, что девочка весь вечер вспоминала, как ее благословлял Патриарх…

Такие события и составляют реальную сердцевину визита Патриарха Кирилла в Украину.



