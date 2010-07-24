В УПЦ рассказали, есть ли смысл вести переговоры с Киевским Патриархатом

Глас народа



Накануне визита Патриарха Кирилла в Украину глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) в одном из интервью сообщил о том, что готов к диалогу с канонической Православной Церковью, и ищет пути к примирению. В то же время глава УПЦ КП организовывает собственные мероприятия ко Дню Крещения Руси, делает громкие обвинительные заявления в адрес канонической Церкви. Причем, подобная агрессия усилилась во время визита патриарха Кирилла в Украину.

Может ли при таком положении дел продолжится подготовка к диалогу УПЦ и УПЦ КП?

Своими рассуждениями на эту тему с «Гласом народа» поделился глава рабочей группы по подготовке диалога с представителями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан (ЮРЧУК).



Глава рабочей группы по подготовке диалога с представителями «Украинской православной церкви киевского патриархата», архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан (ЮРЧУК)



ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ФИЛАРЕТА ВОЗНИКАЕТ ВОПРОС: ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ?

Такую позицию Филарета можно назвать деструктивной. После всех его заявлений и выступлений возникает вопрос: есть ли смысл вести какие-то переговоры, или, по крайней мере, готовить эти переговоры? Ведь их позиция совершенно не меняется: какая была, такая и остается. Но это уже проблема нашей комиссии, и мы будем ее решать. Будем действовать конструктивно, без всяких обвинений и порочащих заявлений в его адрес.



ВЫХОДИТ, СЛОВА У НИХ ОДНИ, А ДЕЛА – СОВСЕМ ДРУГИЕ

Официально Филарет, конечно, декларирует готовность к примирению и объединению с канонической Церковью. Но ему кто-нибудь в этом мешает? Пускай покается и вернется в лоно Церкви. Но он вместо этого делает заявления, не имеющие под собой никаких оснований. Выходит, что слова у них одни, а дела – совсем другие.



НИКАКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И КОМПРОМИССОВ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

И никто не будет ни с кем объединяться. Есть канонические правила, канонический устрой церковной жизни, который предполагает: для того, чтобы раскольник мог вернуться в лоно канонической Церкви, он должен прийти и покаяться в грехе раскола. При этом никаких объединений и никаких компромиссов быть не может.



ЗДЕСЬ УЖЕ ВОВСЮ ПРИМЕШИВАЕТСЯ ПОЛИТИКА

Филарет теряет всякую миролюбивость, когда начинает говорить о концепции «Русского мира», предлагаемой патриархом Кириллом. Почему же его раздражает эта концепция, если он, по его же словам, собирается примиряться с каноническим Православием? Видимо, в действительности он не собирается этого делать. И здесь уже вовсю примешивается политика. По его мнению, идея «Русского мира» - это какой-то политический проект, и якобы он должен упразднить независимость Украины и вернуть все к старым советским временам. Хотя патриарх Кирилл ясно сказал, что славяне вышли из одной купели. И поэтому у нас общая и своя история, опыт жизни, мы имеем одну веру – и все это можно назвать славянской цивилизацией, которую нужно воссоздавать. Вот это и есть идея патриарха.



ДЛЯ ФИЛАРЕТА БЫЛО БЫ БОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМО, ЕСЛИ БЫ ЛЮДИ ВРАЖДОВАЛИ

А для Филарета было бы более приемлемо, если бы люди враждовали, были негативно настроены, подозревали друг друга в чем-то. Кроме того, повод концепции «Русского мира», да и любой другой, используется Филаретом для того, чтобы удержать Киевский Патриархат на плаву. Вот сейчас - он будет критиковать эту концепцию, чтобы найти себе поддержку среди политиков, которые тоже противятся идее духовного объединения славян. Глава Киевского Патриархата сейчас оказался в глупом положении, еще более глупом, чем был раньше. И, желая себя оправдать, он прибегает к таким уловкам.

