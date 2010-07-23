Границы Церкви никогда не определялись политическими новообразованиями

Преодоление раскола – «раны на теле Церкви» – главная тема выступлений патриарха Кирилла, во время его нынешнего визита в Украину, считает Глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Такую мысль он высказал сегодня во время интервью одесской телекомпании «Глас».

«Русская Православная Церковь формировалась на протяжении более десяти веков. Она была рождена в крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира не в Москве, а именно в Киеве. Киев – это колыбель нашей Церкви», – напомнил митрополит Илларион.

«Поэтому нельзя делить то, что созидалось на протяжении более десяти веков, тем более, делить по сугубо политическим, конъюнктурным соображениям», – добавил он.

Митрополит Илларион считает раскол в украинском православии чисто политическим проектом, который был направлен на то, чтобы «придать большую легитимность возникновению самостоятельного украинского государства».

«Если бы не было этого попустительского отношения со стороны государства, то раскол никогда бы так не развился, как это произошло в 90-е годы. Этот политический проект соответствовал конъюнктуре того момента, но, к счастью, эта конъюнктура ушла в прошлое», – считает митрополит Илларион.

По его мнению, наступило время консолидации, когда нужно «собирать камни».

При этом он объяснил, что «Церковь живет по другим законам, у нее другие границы, которые никогда не определялись политическими новообразованиями».

«Если бы Поместные Православные Церкви нужно было делить в соответствии с количеством тех стран, которые входят в их каноническую территорию, то сейчас было бы не пятнадцать Поместных Православных Церквей, а сто пятьдесят и они были бы не мощные и консолидированные, а слабые и разрозненные. Достаточно сказать, что в Александрийский Патриархат входит около пятидесяти стран Африки, Иерусалимский Патриархат – это три государства, Антиохийский Патриархат – это два государства», - констатировал митрополит.

Также он подчеркнул, что «многие из людей, находящихся в расколе, в том числе и те, которые несут там священническое и архиерейское служение, понимают, что раскол – это путь в никуда».

«Сегодня многие из людей, находящихся в расколе, в том числе и те, которые несут там священническое и архиерейское служение, понимают, что раскол – это путь в никуда, тупиковый путь. Многие из них даже понимают, что они не являются членами канонической Церкви, что их «таинства» недействительны. Сейчас внутри раскола зреет понимание того, что пора с этим заканчивать, нужно возвращаться в каноническую Церковь и заниматься не разрушением, а созиданием», - отметил митрополит.



