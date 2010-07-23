Янукович и Кирилл без труда найдут тему для разговора

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится в пятницу с президентом Украины Виктором Януковичем в его летней резиденции в Крыму, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы церкви.



"Встреча состоится в летней резиденции президента в Крыму", - подтвердила пресс-служба.



За несколько дней до встречи председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир Легойда рассказал, что участники встречи обсудят самый широкий круг вопросов.



"У Святейшего с президентом Украины давние хорошие человеческие отношения и давние хорошие рабочие отношения. Думаю, они без труда найдут тему для взаимополезного разговора", - отметил он.



"Я с детства любил читать Чехова. Мне это очень помогало в трудные школьные годы, когда еще была антирелигиозная ситуация в стране, и я как верующий находился под притеснением, - сказал глава РПЦ в четверг на встрече с общественностью в Одесском национальном театре оперы и балета. - Воспоминания о рассказах Чехова помогали с юмором относиться к тем людям, которые пытались меня перевоспитать".



По мнению патриарха, юмор должен быть светлым и формировать оптимистичный взгляд, он способен понизить градус человеческих конфликтов, разрядить обстановку. "Без юмора жизнь становится опасной. Большинство плохих людей лишено чувства юмора", - отметил он.

