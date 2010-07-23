Патриарху Кириллу присвоено звание почетного доктора ОНЮА

Вчера патриарх Московский и Всея Руси КИРИЛЛ встретился со студентами и преподавателями Одесской Национальной юридической академии, где президент вуза Сергей КИВАЛОВ вручил гостю диплом и знак отличия почетного доктора ОНЮА – «за многолетний пастырский труд по формированию нравственных начал славянских наций».



Как передает корреспондент УНИАН, С.КИВАЛОВ отметил, что активная деятельность главы РПЦ ради поддержания нравственной составляющей общества «снискала общественную любовь к патриарху» и служит привлечению молодежи в храмы».



Студенты ОНЮА также вручили главе Русской православной церкви мантию Почетного доктора и уникальный подарок в виде Дарохранительницы по образу храма Святой великомученицы Татьяны.



В свою очередь патриарх КИРИЛЛ вручил С.КИВАЛОВУ коллекцию памятных медалей к 1725-летию рождения святителя Николая и книгу жития патриархов Московских и всея Руси.



В церемонии также принял участие глава Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, депутаты Одесского горсовета и представители духовенства.

