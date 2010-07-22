Патриарх благословил девочку, страдающую церебральным параличом (фото)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пребывая в Одессе, встретился с пятилетней девочкой Александрой КЛИМОВОЙ и подарил ей специальную коляску для детей с ограниченными возможностями.

Об этом УНИАН-Религии сообщил председатель Синодального информационного отдела РПЦ Владимир ЛЕГОЙДА.

«Эта встреча состоялась вчера. Патриарх благословил маму, девочку и ее старшего брата.

Очень трогательное событие, может быть не очень масштабное, но по-человечески – ничего более масштабного не может быть… Позже мама рассказала, что девочка весь вечер вспоминала, как ее благословлял Патриарх…

Такие события и составляют реальную сердцевину визита Патриарха Кирилла в Украину», - отметил В.ЛЕГОЙДА.

По словам представителя РПЦ, накануне визита мама пятилетней девочки Саши написала Святейшему письмо по электронной почте. В своем письме она рассказала о том, что знает, что Патриарх приедет в Одессу, и очень бы хотела получить благословение для себя, и своей дочери.

Вместе с тем, она выразила сожаление, что, наверное, это невозможно, так как во время службы будет очень многолюдно, а у ее ребенка нет инвалидной коляски.

Патриарх получил это письмо и попросил подыскать ребенку коляску.

Также из рук Предстоятеля РПЦ девочка получила иконку Божией Матери «Касперовская».