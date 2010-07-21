Патриарх Кирилл в Одессе рассказал интеллигенции, к чему приводит богоотступничество

Патриарх Кирилл 21 июля, в день праздника Казанской иконы Божией Матери освятил Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе.

Как сообщает корреспондент сайта «Глас народа», в своем первосвятительском слове святейший рассказал, к чему приводит богоотступничество интеллигенции и призвал возводить храмы, прежде всего - в человеческих душах.

«Безбожие и богоотступничество интеллигенции - той самой прослойки, которая горделиво присваивала себе право определять судьбу и жизнь народа, которая, заразившись безбожием, некритически восприняв веяния извне, отдала свой разум и сердце тем самым учениям, которые исторгали Бога из человеческой жизни. Разве эти мудрецы века сего, заведшие народ наш на тонкий лед погибели, не были наказаны силой Божьего правосудия? За богоотступничество Бог отступил от людей…», - напомнил предстоятель Русской Православной Церкви.

При этом, по мнению патриарха, в современных условиях последствия богоотступничества могут быть более серьезными, а «в масштабах всего человеческого рода - означает конец человеческой истории».

«Сегодня никто нас не принуждает отказываться от Бога… Сегодня… воздвигается невидимый золотой истукан, и ему начинают поклоняться люди, забывая о Боге и о Божией правде. Сила денег и сила власти так будоражат сознание человека, что иногда все силы отдаются стяжанию богатства и власти, и куда-то далеко на периферию уходит духовная жизнь человека с размышлениями о Боге, о своем предназначении, о цели бытия, о нравственной ответственности, о смысле человеческой жизни. А вместе с этими размышлениями уходит и потребность обратиться к Богу с молитвой, покаяться пред Ним в своих грехах и попросить у Него помощи, чтобы вернуться на тот путь, который только и является путем жизни», - констатирует патриарх.

При этом он напоминает, что «люди без Бога не способны жить и выживать; они способны лишь достигать неких успехов, которые возбуждают воображение, развивают гордыню и еще более высвобождают дух человека из-под Божией власти».

По мнению патриарха, следствием стяжательства и потребления являются исторические и личные трагедии, нравственная деградация и общественное умопомешательство.

В частности, Патриарх Кирилл призвал соотечественников ответить на вопрос: почему храмы были разрушены?

Его святейшество напомнил историю одесского кафедрального собора: почти три четверти века тому назад эта святыня была разрушена.

«Почему труды благочестивых предков, возводивших эти стены с любовью, были попраны злой человеческой волей, людской злобой? Почему были взорваны величественные храмы и колокольни? Какой сокрытый смысл таится в трагической истории народа нашего?», - отметил патриарх Кирилл.

Вместе с тем, он призвал искать ответ на этот вопрос в книге Деяний: «Бог… не в рукотворенных храмах живет» (Деян. 17, 24). А апостол Павел в Послании к Коринфянам, как бы продолжая эту мысль, утверждает: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог» (1 Кор. 3, 16-17).

«Строя храмы, нельзя не жить по Божию закону; лучше тогда вообще храмов не возводить. Когда мы строим Божии храмы, а живем как язычники, тогда рано или поздно гнев Божий проливается на людей…», - отметил святейший.

Патриарх Кирилл назвал времена коммунистического режима «наказанием Божьим», а взорванные храмы, и сокрушенные кресты - видимым знаком этого наказания.

«Бог как бы видимым образом уходил из нашей истории, предоставляя нас самим себе, ибо во имя свободы, во имя того, чтобы полностью, безгранично и безавторитетно управлять своей жизнью, мы и разрушали святыни», - констатировал патриарх.

