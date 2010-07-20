Глава РПЦ Патриарх Кирилл прибыл в Одессу

Глава Русской православной церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с пастырским визитом в Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе визита, в этот раз предстоятель РПЦ начал поездку в Украину с Одессы. Самолет святейшего приземлился в Одесском аэропорту около 16.00.

В аэропорту Патриарха Кирилла встречали Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион, архиепископ Тульчинский и Брацлавский Ионафан, архиепископ Ровенский и Острожский Варфоломей, управляющий делами Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, епископ Горловский и Славянский Митрофан, епископ Сумской и Ахтырский Евлогий, викарий Киевской епархии епископ Переяслав-Хмельницкий Александр, духовенство епархии.

Главу РПЦ также встречали вице-премьер-министр Украины по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ, председатель Государственного комитета по делам национальностей и религий Юрий БОГУЦКИЙ, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ, Генеральный консул Российской Федерации в Одессе А.ГРАЧЕВ, глава Одесской областной государственной администрации Эдуард МАТВИЙЧУК, мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ и другие.

Согласно программе визита, сегодня вечером Патриарх посетит одесский кафедральный Успенский собор и Свято-Успенский мужской монастырь.

Завтра, 21 июля, Патриарх освятит Спасо-Преображенский собор Одессы.

Как сообщил управляющий делами УПЦ, постоянный член Синода архиепископ Белоцерковский и Богуславский Митрофан, 21 июля после освящения храма городские власти Одессы вручат главе РПЦ документы о передаче восстановленного Спасо-Преображенского собора на баланс Одесской епархии УПЦ МП.

22 июля состоится встреча предстоятеля РПЦ с общественностью города.

24-25 июля Патриарх Кирилл отправится в Днепропетровск, где встретится с духовенством епархии, освятит Воскресенский храм, возглавит литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе, почтит память героев русско-турецкой войны у монумента в Севастопольском парке.

Также он заложит капсулу с памятной грамотой в будущий храм на территории Южного машиностроительного завода им. А.Макарова (Южмаш).

В планах патриарха также посещение Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара и областной больницы им. И.Мечникова.

В Киев патриарх прибудет вечером 25 июля. В день прибытия святейший посетит Софийский собор и Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

26 июля в Киево-Печерской лавре пройдет выездное заседание Синода Русской православной церкви.

27 июля в 10.00 Патриарх Кирилл совершит торжественный молебен на Владимирской горке. После молебна состоится встреча святейшего с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

В тот же день патриарх посетит Ионинский мужской монастырь, где ознакомится с молодежными православными проектами. Вечером, 27 июля, накануне дня празднования дня памяти святого равноапостольного князя Владимира, патриарх Кирилл возглавит Всенощную на площади перед Успенским собором в Киево-Печерской лавре.

28 июля Патриарх Кирилл возглавит Божественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры.

После литургии на территории Верхней Лавры состоится открытие выставки, посвященной наследию святого равноапостольного князя Владимира. Праздник продолжит крестный ход к Дальним Пещерам, где патриарх совершит молебен и преподаст свое патриаршее благословение.

В этот же день, 28 июля, предстоятель РПЦ вернется в Москву.

Как сообщал УНИАН, в день отъезда патриарха, 28 июля, в Киеве на Певческом поле, у стен Киево-Печерской лавры состоится рок-концерт, посвященный Дню крещения Руси.