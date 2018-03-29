Почему бы Киево-Печерской лавре не стать отдельным государством?

На днях лидер партии «Русь» Денис Шевчук предложил сделать Киево-Печерскую Лавру «государством в государстве» - по типу Ватикана.

Что если Украина возьмет пример с Рима и придаст Киевской митрополии УПЦ статус отдельного государства? Мнения по этому поводу «Гласу народа» высказали глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви, протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО и губернатор Львовской области известный меценат Василий ГОРБАЛЬ.



Глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО



ВАТИКАН – ЦЕНТР КАТОЛИЧЕСТВА, А ЛАВРА – ОДИН ИЗ МОНАСТЫРЕЙ ЦЕРКВИ

В Украине, и вообще в традиции Православной Церкви нет такого, чтобы какая-нибудь церковная институция становилась государством. Во-первых, Киево-Печерская лавра не является автономной церковной единицей. Это главный монастырь Украинской Православной Церкви. Священный архимандрит в нем - предстоятель Украинской Православной Церкви, митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Во-вторых, Ватикан – это не монастырь, это курия, то есть место, где сосредоточено управление всей Католической церковью. А Киево-Печерская Лавра - один из монастырей. Да, самый главный, да, самый исторически ценный – но это всего лишь один из монастырей. У него нет статуса вне Церкви. Поэтому он в принципе не может получить какой-то отдельный от Церкви статус. Потому что он – часть Украинской Православной Церкви.

Кроме того, лавра – это не вся Церковь. Это только ее часть. Часть Церкви не может стать чем-то обособленным. Лавра не может сравниваться с Ватиканом, потому что у этих двух структур – разные предназначения и разные статусы. И с точки зрения канонов Православия, отделение Киево-Печерской лавры в отдельное государство даже не стоит обсуждать.



Губернатор Львовской области Василий ГОРБАЛЬ

У НАЧИНАЮЩИХ ПОЛИТИКОВ ВСЕГДА БЫВАЮТ ФАНТАЗИИ

Во-первых, эта инициатива исходит не от священнослужителей, и не от государственных людей. Речь идет о малоизвестной и невлиятельной партии.

Во-вторых, любые вопросы, связанные с изменениями в государстве, требуют изменений в Конституции, поэтому должны обсуждаться в Верховной Раде. Понимая непростую, возможно, ситуацию, мне бы не хотелось, чтобы политики обсуждали закон, касающийся устройства дел Церкви. Тем более что вопрос образования государства Ватикан имел свои, достаточно глубокие исторические корни. И у образования Ватикана как отдельной административной единицы, были совершенно иные основания. И как бы кто сегодня не смотрел на данную инициативу, необходимо говорить, в первую очередь о том, что Украина – это унитарное государство. И любые инициативы должны затрагивать действующую Конституцию и действующие законы Украины.

На деле, мы обсуждаем идею одной из политических партий, претендующих на резонанс. Таким образом, они стараются заработать себе относительно дешевый авторитет.



ПАТРИАРХ НЕ ПОДДЕРЖИТ НАЧИНАНИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ РАЗНОГЛАСИЯ

Кроме того, в свете приближающегося визита патриарха Кирилла в Украину стоит сказать: авторам этой идеи не стоит ждать поддержки главы РПЦ в этом сомнительном предприятии. Патриарх Кирилл всегда приезжает к нам с консолидирующими, мирными задачами. Он старается что-то привнести, а не что-то отнять – как бы кто ни оценивал его деятельность. В любом случае, я уверен, что патриарх Кирилл не поддержит начинаний, которые могут вызвать волнения или разногласия в украинском обществе. А цель идеи превращения Киево-Печерской лавры в отдельное государство – это как раз внесение смуты между украинскими верующими.

"Глас народа"

