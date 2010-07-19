Патриарх Кирилл о внутреннем мире, социуме и богатых гардеробных

09:19, 19 июля 2010
Православие
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Церковь не против материального, но... 

 Патриарх КИРИЛЛ утвеждает, что церковь не против материальных стремлений человека, но не хочет, чтобы они были доминантой жизни.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".

По словам патриарха, сегодня церковь не ограничивается лишь работой с отдельными личностями. "И мы не ограничиваем проповеди церкви лишь проповедью индивидуальной морали. Исторический опыт показал, что если мы работаем только с человеком, но не занимаемся социальным измерением, то мы упускаем в своей точке зрения самое главное - как внутренний мир человека реализует себя в социуме", - сказал патриарх. 

Он заметил, что когда в стране происходит острый политический кризис, то он проходит по человеческим судьбам. "А от чего это? От внутреннего состояния", - считает он. 

По словам патриарха КИРИЛЛА, именно поэтому сегодня церковь говорит, что она "идет по миру, держа в руках Крест Божий". 

Он заметил, что именно поэтому нельзя входить в индувидуалистический морализм и утверждать, что “ничто человеческое нас не интересует”. “Как нельзя говорить и иное, что сегодня нередко присутствует в мировом христианстве: мы занимаемся лишь общественными проблемами, а личная жизнь - это личная жизнь человека”, - добавил он.

Патриарх КИРИЛЛ отметил, что материальное потребление - это естественное стремление человека. "Если человек не будет заботиться о материальном потреблении, он погибнет", - сказал он. 

При этом, по его словам, церковь не может занять отстраненную, морализаторскую позицию: "не думайте обо всем этом". 

В то же время он заметил, что церковь выступает против того, чтобы доминантой человеческой жизни становилось потребление. "Дивные слова Спасителя: "Какая польза человеку, если он получит весь мир, а душу свою потеряет". Нужно золотыми буквами в каждой комнате повесить, особенно иногда в гардеробных комнатах зажиточных людей", - отметил патриарх КИРИЛЛ.

 

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