Патриарх Кирилл: нельзя просто болтать в Интернете

Патриарх КИРИЛЛ считает, что священнослужители не должны отказываться от общения со своими прихожанами с использованием новейших технологий, в частности, Интернета.



Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".



"Что такое сегодня социальные сети и Интернет, осуществляющие свои коммуникации по электронной почте? В конечном итоге, речь идет о конверте - используем мы классический конверт или мы используем его электронную форму", - добавил он.



По словам патриарха, все это - лишь технические носители и к сути дела отношения не имеют.



Он заметил, что в настоящее время у священников и богословов есть возможность передавать свои мнения в письменном виде, делиться своим духовным опытом, отвечать на обращения других людей.



"Потому я призываю духовенство принимать участие во всей этой современной жизни, в этом обмене информацией, но с очень высоким чувством ответственности. Нельзя просто болтать в Интернете", - добавил он.



Патриарх КИРИЛЛ отметил, что священники не должны выдавать свое личное мнение за мнение всей церкви.



