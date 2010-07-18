Патриарх Кирилл: Эти слова Спасителя нужно золотыми буквами повестить в каждой комнате

Патриарх Кирилл через несколько дней посетит Украину. Во вторник святейший прибудет в Одессу, далее в плане - Днепропетровск и Киев.



Накануне визита в эксклюзивном интервью "Подробностям недели" глава Русской православной церкви дал свою оценку происходящему в Украине, рассказал о новых способах донесения Божьего слова до верующих, о борьбе с социальными болезнями и о возрождении духовности.



Олег Панюта, корреспондент:



- Ваше святейшество, не секрет, что вы внимательно следите за тем, что происходит в Украине. За тот год, что вас не было в нашей стране, как вы считаете, что изменилось?



Кирилл, святейший патриарх Московский и всея Руси:



- В первую очередь я хотел бы увидеть, что изменилось. Как говорят, один раз увидеть - лучше, чем сто раз услышать. Но уже сейчас видно, конечно, что происходит стабилизация, политическое выравнивание экономических показателей, развитие отношений с миром, и с ближними соседями, включая Россию, и с Европой, и с Соединенными Штатами. Я думаю, что налицо значительно качественные изменения в жизни украинского общества. Хотя, может быть, это, опять-таки, взгляд со стороны. Вот мне хотелось бы увидеть и почувствовать то, что происходит сегодня на Украине, но, если говорить кратко, я весьма положительно оцениваю развитие Украины в последние месяцы.



Олег Панюта, корреспондент:



- Ваше святейшество, не секрет, что в Украине и в России так называемые социальные болезни имеют место быть. Какова роль церкви сейчас, может ли эта роль быть гораздо более сильной в том, чтобы бороться с гордыней, со стяжательством, жадностью?



Кирилл, святейший патриарх Московский и всея Руси:



- Вот в этом-то и заключается, в первую очередь, социальная роль церкви. Мы сегодня себя не ограничиваем только работой с личностями, и мы не ограничиваем проповедь церкви только проповедью индивидуальной нравственности. А почему? А потому, что исторический опыт показал, что если мы работаем только с человеком, но не занимаемся социальной, социальным измерением, то мы упускаем из вида, из пасторского внимания, самое главное - как внутренний мир человека реализует себя в социуме. Ведь когда острый политический кризис, он проходит просто по человеческим судьбам. От чего это? От внутреннего состояния. Вот почему сегодня церковь говорит, что она идет по миру, держа в руках крест Господень. А что такое крест? Это пересечение вертикального и горизонтального измерений. Вертикальное измерение - это измерение внутреннее человека, человек и Бог. А горизонтальное - это участие человека в общественной жизни. Поэтому ни в коем случае нельзя входить в такой индивидуальный, индивидуалистический морализм и говорить, что все, что касается общества - нас не интересует, вот мы только человеком занимаемся. Как нельзя и говорить другое, что нередко сегодня присутствует в мировом христианстве: мы занимаемся общественными проблемами, а личная жизнь - это личная жизнь человека. Там его свобода, там он сам все определяет. Православная церковь ни в коем случае не выступает против свободы личности, но призывает человека к такому развитию, когда бы свобода реализовывалась в рамках нравственной ответственности человека перед Богом.



Светлана Леонтьева, корреспондент:



- Ваше святейшество, наше общество современное называют обществом потребителей. Что церковь делает для того, чтобы духовные ценности превозобладали в человеке над материальными?



Кирилл, святейший патриарх Московский и всея Руси:



- Вот вы очень правильно сформулировали вопрос. Почти так, что мне и отвечать нечего. Потому, что с одной стороны, материальное потребление - это естественное стремление человека, если человек не будет заботиться о материальном потреблении, он погибнет. Это все связано с выживанием человека. И ни в коем случае церковь, не может занять, опять-таки, такую отстраненную, морализаторскую позицию - что, знаете, не думайте обо всем. Это будет очень неправильно. А вот против чего церковь выступала, выступает и будет вступать? Она выступает против того, что святые отцы называли похотью плоти. Это когда доминантой в человеческой жизни становится потребление. Удивительные слова Спасителя: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою погубит? Не знаю, нужно золотыми буквами в каждой комнате повесить. Особенно иногда в гардеробных комнатах богатых людей.



Олег Панюта, корреспондент:



- Недавно вы призвали священнослужителей активнее использовать в общении с верующими людьми новые технические средства, интернет, социальные сети. Но ведь это не может заменить общения, непосредственно человеческого общения.



Кирилл, святейший патриарх Московский и всея Руси:



- Совершенно верно. Но что такое, например, сегодня социальные сети, интернет, которые осуществляют свои коммуникации через электронную почту? В конце концов, речь идет о конверте. Используем ли мы классический конверт, кладем туда написанное от руки письмо - или используем электронную форму. Все это технические носители, это то, что к сути дела не относится. Сейчас у священников, богословов, есть возможность передавать письменно свои мысли, делиться своим духовным опытом, отвечать на недоумения других людей включаться в полемику. Поэтому я призываю духовенство участвовать во всей этой современной жизни, в этом обмене информации, но только с очень высоким чувством ответственности. Нельзя просто болтать в интернете, нельзя говорить от ветра головы своя, кроме того, нельзя свои собственные мысли часто подавать таким образом, чтобы люди воспринимали это как мысли церкви. Потому что священники - это лидеры, они должны давать пример. Поэтому воспитание современного священника, создание условий для его постоянного духовного роста является важнейшей задачей епископата. Вот если совсем сказать какую-то вещь такую, может быть, неожиданную - мы очень нуждаемся в подвижниках, и нужно делать все для того, чтобы таких подвижников становилось как можно больше. Они как локомотивчики потянут за собой весь народ.



Я с радостью снова еду в Украину. Я надеюсь посетить Одессу, Днепропетровск, Киев, опять помолиться со своим верующим народом, прикоснуться к святыням, о многом, может быть, подумать, многое понять. Потому что такие поездки очень важны для предстоятеля церкви. Я хотел бы, пользуясь случаем, сказать, что Украина очень близка моему сердцу по многим причинам. Но, может быть, самая главная причина - это сила веры, сила религиозного чувства, это чистота и естественность проявления этого чувства. Дай Бог людям сохранить эту веру, а вместе с ней - и замечательную традицию Киевской Руси.



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