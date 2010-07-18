Патриарх Кирилл в целом доволен как развивается Украина

Патриарх КИРИЛЛ считает, что с момента его последнего визита (в феврале этого года) в Украине стабилизировалась политическая ситуация.



Об этом он заявил в интервью телеканалу "Интер".



"Уже сейчас видно, конечно, что происходит стабилизация политическая, выравнивание экономических показателей, развитие отношений с миром, с ближайшими соседями, включая Россию, Европу и США", - сказал он.



Патриарх КИРИЛЛ считает, что налицо значительные качественные изменения в жизни украинского общества.



В то же время он не исключил, что это лишь его личный взгляд. "Мне хотелось бы увидеть и почувствовать то, что происходит сегодня в Украине. Но если говорить коротко, я достаточно положительно расцениваю развитие Украины в последние месяцы", - добавил патриарх КИРИЛЛ.



Как сообщал УНИАН, 20-28 июля патриарх КИРИЛЛ осуществит архипастырский визит в Украину.

