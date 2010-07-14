Одесская епархия УПЦ против назначения Богуцкого главой Госкомнацрелигий

Глас народа

На пост главы Государственного госкомитета Украины по делам национальностей и религий 5 июля Кабмин назначил Юрия БОГУЦКОГО. Его назначение стало неприятным сюрпризом для сторонников единства канонической Православной Церкви. Что может повлечь за собой это новое назначение? На этот вопрос ответил секретарь Одесской епархии, протоиерей Андрей НОВИКОВ.

Секретарь Одесской епархии, протоиерей Андрей НОВИКОВ

Назначение Юрия БОГУЦКОГО стало неприятным сюрпризом для сторонников единства канонической Православной Церкви. Большего противника консолидирующей весь православный мир концепции «Русский мир» - представить сложно.

Ведь еще на посту первого замглавы Секретариата ЮЩЕНКО он не раз демонстрировал воинственный национализм, нетерпимость и чуть ли не ненависть - не только ко всему русскому, но и ко всему православному. И у меня нет никаких сомнений, что на своем посту он снова продолжит лоббировать интересы таких политических образования как «украинская автокефальная церковь» и «украинская православная церковь киевского патриархата».

Но самое опасное то, что Юрий БОГУЦКИЙ – вовсе не романтически настроенный националист. Он будет действовать – и действовать истово. Вспомните, как он старался испортить визит покойного патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2008 году! Сколько сил он приложил на то, чтобы вмешать в дела нашей Церкви Константинопольского патриарха Варфоломея! Как хотелось господину БОГУЦКОМУ унизить уже покойного патриарха Алексия! Но Бог все устроил по своему: унижению и позору в той ситуации подверглись сами раскольники, националисты и их приспешники. И даже декларации о толерантности им не помогли.

Но оскорбления, унижения, а иногда и откровенный шантаж Украинской Православной Церкви продолжились и после юбилея Крещения Руси в 2008 году. В последние годы правления ЮЩЕНКО Юрий БОГУЦКИЙ продолжал оставаться его ближайшим соратником в деле борьбы с Православием. Православный народ Украины страдал от бандитских захватов церквей и храмов раскольниками, от искажения истории нашей исконно православной земли. Мы не должны этого забывать, иначе все повторится!

Почему же Виктор ЯНУКОВИЧ, никогда не предававший каноническую Православную Церковь, допустил, чтобы человек с такой репутацией, как Юрий БОГУЦКИЙ, возглавил Госкомитет по делам национальностей и религии? Я думаю, что он либо не в полной мере осведомлен о былых «заслугах» БОГУЦКОГО, либо вообще не был предупрежден об этом назначении. Поэтому я считаю, что необходимо донести до Президента мнение большинства его единоверцев. А оно состоит в следующем: пост главы Госкомитета по делам национальностей и религий не может занимать человек, известный национализмом. Также этим комитетом не должен руководить активнейший противник Православия. Иначе это отвернет от власти православный народ, повредит Украине, а также осложнит взаимоотношения государства и Церкви.

Лично мне очень не хочется, чтобы возродилось противостояние власти и верующих людей – как это было при ЮЩЕНКО. И чтобы верующие опять получали травмы, оскорбления во время захватов храмов раскольниками и их наемными бандитами. Ведь даже недавняя история свидетельствует, что раскол в Украинской Православной Церкви, попытки поссорить ее с Русской Православной Церковью всегда оборачивались бедами для украинского народа. Сопротивление воле Божьей еще никого не доводило до добра. Поэтому если мы хотим благополучия и процветания Украине, раскольникам и националистам не должно быть места в правительстве православной страны.