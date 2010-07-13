В Житомирской обл. освящен Свято-Покровский храм

В Житомирской области в селе Дениши Житомирского района открыто Свято-Покровскую церковь.

Как сообщила Житомирскому областному телевидению Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО, "церковь построили благодаря помощи спонсоров и меценатов".

При этом Житомирский городской председатель уточнила, что в то же время большинство работ провели крестьяне и монахи Тригирского монастыря, которому в настоящее время и будет принадлежать этот храм.

"Свято-Покровский храм был и в Денишах в советские времена, однако на длительное время тогда в церкви сделали клуб, который позже сгорел ", - отметила В.ШЕЛУДЧЕНКО.

При строительстве храма использованы новейшие материалы, церковь также имеет хороший иконостас.

В торжествах по случаю открытия нового храма приняли участие местные жители, власть района и Житомира, духовенство.