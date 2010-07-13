В Виннице построят храм в честь священномученика Макария

В г. Винница началось строительство храма в честь священномученика Макария, митрополита Киевского.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.

Состоялось торжественная закладка камня в строительство храма в честь священномученика Макария, который будет построен в районе военного городка (переулок К. Маркса).

По благословению архиепископа Винницкого и Могилев-Подольского СИМЕОНА, чин закладки камня совершил благочинный второго Винницкого городского благочинья протоиерей Василий СОНИН.

“Во время освящения верующие увидели на небе знак креста, который образовался из туч, что вдохновило всех на молитву и вселило надежду, что с помощью Божьей, вскоре в Виннице появится новый храм”, - говорится в сообщении пресс-службы.