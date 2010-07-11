Основан скит для Барской чудотворной иконы

В г. Бар Винницкой области основан скит Браилевского женского монастыря, куда будет перенесена чудотворная Барская икона Пресвятой Богородицы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Винницкой епархии Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

Согласно распоряжению и по благословению архиепископа Винницкого и Могилев-Подольского СИМЕОНА, скит основан в честь Барской иконы Пресвятой Богородицы в г. Бар.

С момента подписания распоряжения скит передается в ведение Свято-Троицкого Браилевского женского монастыря и его настоятельницы игуменьи Антонии (СТЕЦЕНКО). Именно под ее руководством должно быть завершено строительство корпусов для сестер.

Владыка СИМЕОН сообщил, что как только в нововыстроенном корпусе поселятся монашки и в ските начнется полноценная литургийная жизнь, то есть будут совершаться ежедневные богослужения, в скит будет перенесена чудотворная Барская икона Пресвятой Богородицы, которая в настоящее время находится в приходном храме г. Бар. Ориентировочно завершение строительства планируется на вторую половину осени.