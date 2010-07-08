Киевсовет переименовал часть улицы Мазепы в Лаврскую

Киевский городской совет принял решение о переименовании части улицы Ивана Мазепы - от площади Славы до площади Великой Отечественной войны - в улицу Лаврскую.

Как передает корреспондент УНИАН, за это проголосовали сегодня 64 из 113 депутатов, собравшихся в зале.

Проект решения был внесен с голоса в повестку дня депутатом Виталием ЖУРАВСКИМ. Он напомнил об историческом названии улицы, которое предлагается переименовать, и сказал, что в картах 1905 года улица называется как Дорога к Лавре.

Со своей стороны депутат Александр БРИГИНЕЦ, как руководитель комиссии Киевсовета по вопросам культуре, обратил внимание на то, что часть улицы, которой остается название Ивана Мазепы, очень незначительная и на ней расположено лишь около 10 домов. «Это позор», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Кроме того, он высказал мнение, что своим решением о переименовании Киевсовет может спровоцировать идеологическую войну в столице. По убеждению А.БРИГИНЦА, по данному вопросу необходимо провести общественный референдум.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2007 года Киевсовет переименовал ул. Январского восстания (Печерский район столицы) в ул. Ивана Мазепы.

В начале июня этого года КГГА получила от одной из православных церквей письмо с просьбой переименовать улицу в Лаврскую. Пресс-служба КГГА сообщила, что в обращении речь идет о возвращении указанной улице исторического названия, которое улица имела до переименования в улицу Январского восстания, а затем в улицу Ивана Мазепы.

В свою очередь, на сайте Украинской народной партии в тот же день была обнародована информация, что на заседании Киевсовета по вопросам туризма депутат и на то время заместитель председателя КГГА В.ЖУРАВСКИЙ сообщил об обращении главы Русской православной церкви Патриарха КИРИЛЛА к киевским чиновникам о переименовании улицы. УНП тогда выступила с заявлением против переименования улицы И.Мазепы «в угоду Москве», «поскольку это может унизить достоинство украинцев».

Немного позже председатель Синодного информационного отдела Московского патриархата Владимир ЛЕГОЙДА в комментарии УНИАН-Религии заявил, что Патриарх Московский и всей Руси КИРИЛЛ не обращался к украинским властям с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую.

7 июля постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма во второй раз решила не поддерживать проект решения о переименовании части улицы Ивана Мазепы в Лаврскую.