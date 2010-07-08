Утверждена программа визита Патриарха Кирилла в Украину

Согласно программе, обнародованной на сайте "Патриарх в Украине", 20-23 июля Патриарх Кирилл будет в Одессе, где посетит Свято-Успенский кафедральный собор и Свято-Успенский мужской монастырь. Глава РПЦ освятит Спасо-Преображенский собор. Запланировано также посещение Дома сирот "Жемчужинка" и встреча с общественностью Одессы в Национальном академическом театре оперы и балета.

В субботу, 24 июля, Патриарх Кирилл отправится в Днепропетровск, где, в частности, посетит Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Макарова" ("Южмаш"), Севастопольский парк и областную больницу им. И.Мечникова. Первоиерарх также освятит строящийся храм Воскресения Христова.

В воскресенье, 25 июля, Патриарх вылетит в Киев, где посетит Софийский собор и Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру.

В понедельник, 26 июля, под его председательством состоится заседание Синода Русской Православной Церкви.

Во вторник, 27 июля, Глава РПЦ возглавит торжественный молебен на Владимирской горке, посетит Ионинский мужской монастырь, а также примет участие во всенощном бдении на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.

Визит Патриарха Кирилла в Украину завершается в среду, 28 июля. В этот день Патриарх отслужит Литургию на Соборной площади Киево-Печерской Лавры в Киеве.