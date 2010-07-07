Программа визита Патриарха Кирилла в Украину (20-28 июля)

ПРОГРАММА

Первосвятительского визита Святейшего Патриарха

Московского и всея Руси Кирилла на Украину

20-28 июля 2010 года



20 июля (вторник)

16:00 - Прибытие в Одессу.

Церемония встречи.

Подход к прессе.

16:30 - Посещение Свято-Успенского кафедрального собора.

17:10 - Посещение Свято-Успенского мужского монастыря.

21 июля (среда)

08:30 - Освящение Спасо-Преображенского собора. Божествен-ная литургия.

18:00 - Посещение Дома сирот «Жемчужинка».

22 июля (четверг)

18:00 - Встреча с общественностью г. Одессы (Национальный академический театр оперы и балета).

24 июля (суббота)

10:00 - Отлет в Днепропетровск.

11:00 - Прибытие в Днепропетровск.

Церемония встречи.

Подход к прессе.

11:30 - Посещение епархиального управления.

Встреча с духовенством епархии.

12:45 - Посещение Севастопольского парка.

Возложение венка к монументу героям русско-турецкой войны.

13:15 - Посещение Государственного предприятия «Производст¬венное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (ЮЖМАШ).

- Освящение строящегося храма Воскресения Христова.

18:00 - Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном со-боре (Утреня).

25 июля (воскресенье)

08:30 - Божественная литургия в Спасо-Преображенском ка-федральном соборе.

13:30 - Возложение венка к мемориалу Славы.

13:45 - Посещение областной больницы им. И. И. Мечникова.

15:00 - Отлет в Киев.

16:00 - Прибытие в г. Киев (аэропорт «Борисполь).

Церемония встречи.

Подход к прессе.

16:30 - Посещение Софийского собора

17:15 - Посещение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

26 июля (понедельник)

12:00 - Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

27 июля (вторник)

10:00 - Торжественный молебен на Владимирской горке.

12:00 - Посещение Ионинского мужского монастыря (представ-ление Святейшему Патриарху молодежных, церковно-общественных проектов).

18:00 - Всенощное бдение на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.

28 июля (среда)

09:00 - Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.

15:30 - Отлет в Москву.

