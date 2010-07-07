Программа визита Патриарха Кирилла в Украину (20-28 июля)
ПРОГРАММА
Первосвятительского визита Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла на Украину
20-28 июля 2010 года
20 июля (вторник)
16:00 - Прибытие в Одессу.
Церемония встречи.
Подход к прессе.
16:30 - Посещение Свято-Успенского кафедрального собора.
17:10 - Посещение Свято-Успенского мужского монастыря.
21 июля (среда)
08:30 - Освящение Спасо-Преображенского собора. Божествен-ная литургия.
18:00 - Посещение Дома сирот «Жемчужинка».
22 июля (четверг)
18:00 - Встреча с общественностью г. Одессы (Национальный академический театр оперы и балета).
24 июля (суббота)
10:00 - Отлет в Днепропетровск.
11:00 - Прибытие в Днепропетровск.
Церемония встречи.
Подход к прессе.
11:30 - Посещение епархиального управления.
Встреча с духовенством епархии.
12:45 - Посещение Севастопольского парка.
Возложение венка к монументу героям русско-турецкой войны.
13:15 - Посещение Государственного предприятия «Производст¬венное объединение Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова» (ЮЖМАШ).
- Освящение строящегося храма Воскресения Христова.
18:00 - Всенощное бдение в Свято-Троицком кафедральном со-боре (Утреня).
25 июля (воскресенье)
08:30 - Божественная литургия в Спасо-Преображенском ка-федральном соборе.
13:30 - Возложение венка к мемориалу Славы.
13:45 - Посещение областной больницы им. И. И. Мечникова.
15:00 - Отлет в Киев.
16:00 - Прибытие в г. Киев (аэропорт «Борисполь).
Церемония встречи.
Подход к прессе.
16:30 - Посещение Софийского собора
17:15 - Посещение Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
26 июля (понедельник)
12:00 - Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.
27 июля (вторник)
10:00 - Торжественный молебен на Владимирской горке.
12:00 - Посещение Ионинского мужского монастыря (представ-ление Святейшему Патриарху молодежных, церковно-общественных проектов).
18:00 - Всенощное бдение на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.
28 июля (среда)
09:00 - Божественная литургия на Соборной площади Киево-Печерской Лавры.
15:30 - Отлет в Москву.