Митрополит Владимир благословил выпуск УУБА и КАУ

5 июля по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви в Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатском университете имени Августина Волошина, в Свято-Николаевском актовом зале академии и университета состоялись торжества по случаю вручения дипломов выпускникам 2010 года. Среди почетных гостей, пришедших разделить праздничную и духовную радость с профессорско-преподавательским составом, выпускниками и их родителями были: Высокопреосвященнейший Феодор, архиепископ Мукачевский и Ужгородский; Преосвященнейший Иларий, епископ Макариевский, викарий Киевской Митрополии, Председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации УПЦ, протоиерей Геннадий Батенко, Председатель Синодального отдела "Миссия Церковь и медицина"; протоиерей Дмитрий Гольцев, кандидат богословия, преподаватель Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, протоиерей Сергий Скубченко, доктор богословия, преподаватель Харьковской духовной семинарии; архимандрит Пимен, доктор богословия, проректор Луганского духовного училища, архимандрит Серапион (Дунай), настоятель кафедрального Свято-Троицкого собора города Пермь, Пермской епархии РПЦ; Алла Дмитрук – главный редактор сайта "Религия в Украине" и другие.Праздничные торжества начались с молитвы, благословения архиереев и звуков Государственного гимна Украины. Открыл праздничное заседание ректор Ужгородской украинской богословской академии имени святых Кирилла и Мефодия и Карпатского университета имени Августина Волошина профессор архимандрит Виктор (Бедь). Поэтому к профессорско-преподавательской корпорации и выпускников 2010 года с приветственным словом обратился Блаженнейший Владимир, Митрополит Киевский и всея Украины, Предстоятель Украинской Православной Церкви, которое участники торжественного собрания смогли увидеть и услышать в видеозаписи. В своем приветственном слове Блаженнейший Митрополит Владимир поздравил всех выпускников и присутствующих с завершением обучения, а также обратил внимание на то, что именно в 2010 году впервые в истории УПЦ в стенах Ужгородской богословской академии проходит первый выпуск магистров богословия, преподавателей вуза с получением дипломов государственного образца. Далее слово для приветствия было предоставлено Высокопреосвященнейшему Владыке Феодору и Преосвященнейшему Владыке Иларию. В своих поздравительных словах архипастыри пожелали выпускникам Божией благодати и практического воплощения в жизнь тех знаний и навыков, которые они получили в течение периода обучения в стенах академии и университета.Обратились к выпускникам академии и университета с теплыми словами приветствия Высокодостойные выпускники, в частности, игуменья Михаила (Заяц), настоятельница Свято-Николаевского Городокского женского монастыря, архимандрит Диодор (Васильчук), настоятель Свято-Иверского монастыря г. Одесса; иерей Кирилл Татарка, секретарь Будапештской епархии РПЦ, протоиерей Вячеслав Бондарь, преподаватель Одесской духовной семинарии и другие. От имени профессорско-преподавательского состава Карпатского университета имени Августина Волошина выпускников поздравила профессор Майя Артемова, первый проректор университета, директор научно-исследовательского института богословия и аналитики УУБА и КАУ. Прежде чем приступить к вручению дипломов, ректор профессор, архимандрит Виктор (Бедь) выполнил почетную миссию награждений. В связи с празднованием днями свого 55-летия, заместитель заведующего кафедры философии и гуманитарных наук, доктор философии, профессор Хоменко Татьяна Ивановна была удостоена почетных наград – Грамоты Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви и медали равноапостольной Великой княгини Ольги II степени. Также на днях праздновала свой славный юбилей 70-летие – сотрудница академии и университета Исаак Анна Яношевна, которая была награждена медалью Нанковской иконы Божьей Матери I степени. Обе юбилярши были также награждены денежными премиями.После поздравлений юбиляров состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам академии и университета с соответствующими знаками, которое осуществил ректор, профессор, архимандрит Виктор (Бедь). В частности среди выпускников 29 магистров богословия получили дипломы церковного и государственного образца, 4 магистры богословия – церковного образца, 1 магистр церковного музыкального искусства, 12 бакалавров богословия, 9 магистров психологии, 6 специалистов психологии, 7 бакалавров психологии, 48 бакалавров права, 16 бакалавров финансов, 12 бакалавров философии, 13 младших специалистов правоведения и 9 младших специалистов компьютерных наук. После торжественных вручений и поздравлений праздничные мероприятия были завершены молитвой и звучанием Государственного гимна Украины, после чего все присутствующие сделали совместную фотографию для летописи академии и университета. Пресс служба УУБА-Кау