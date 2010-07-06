Началась аккредитация СМИ на мероприятия в рамках визита в Украину патриарха Кирилла

Началась аккредитация представителей СМИ на события, связанные с визитом в Украину Святейшего патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА, который состоится 20-28 июля 2010 г.

Аккредитация проводится пресс-центром визита по тел. (044) 255-12-49 и продлится до 12 июля 2010 г.

С условиями аккредитации можно ознакомиться на сайте www.patriarh.in.ua

Как сообщал УНИАН, КИРИЛЛ будет находиться с визитом в Украине 20-28 июля. В соответствии с программой визита, с 20 по 23 июля патриарх посетит Одессу. В частности, 21 июля он возглавит чин освящения и литургию в Спасо-Преображенском соборе Одессы, а 22 июля примет участие в торжествах в оперном театре.

С 23 по 25 или 26 июля КИРИЛЛ будет находиться в Днепропетровске, где 24 июля возглавит литургию на площади перед Спасо-Преображенским собором города.

Также патриарх побывает в Киеве, где 28 июля, в день памяти Святого равноапостольного князя Владимира, возглавит праздничную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.