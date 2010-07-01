УПЦ (КП) за проведение богослужений разными конфессиями в Софии

Украинская православная церковь (Киевского патриархата) выступает за введение поочередного проведения богослужений двумя конфессиями православной церкви в Теплой (Малой) Софии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ.

Как отметил ФИЛАРЕТ, УПЦ (КП) стало известно о внесении руководством УПЦ (Московского патриархата) Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Николаю АЗАРОВУ предложения о возобновлении в рамках подготовки к 1000-летию собору Святой Софии богослужений в храме Теплой (Малой) Софии на территории Национального историко-культурного заповедника “София Киевская”. В связи с этим глава УПЦ (КП) напомнил, что они неоднократно обращались с просьбой к тогдашним Президентам Украины Леониду КРАВЧУКУ и Леониду КУЧМЕ дать разрешение УПЦ (КП) на проведение богослужений в этом храме, однако получали отказы с аргументацией недопущения межконфессионального противостояния, поскольку тогда на это право также претендовали УПЦ (МП) и Украинская греко-католическая церковь.

В этом контексте ФИЛАРЕТ отметил, что УПЦ (КП) и в дальнейшем выступает за возобновление молитвенного та богослужебной жизни в храме Теплой Софии, но против предоставления этого права только одной УПЦ (МП). Патриарх УПЦ (КП) считает, что передавать этот храм для богослужений необходимо либо после преодоления церковного разделения и образования в Украине единой Поместной православной украинской церкви, либо на паритетных началах в поочередное пользование УПЦ (КП) и УПЦ (МП).