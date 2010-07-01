Стартовал конкурс для журналистов, освещающих православную тематику

Сегодня, 1 июня, в Украине официально стартовал новый Всеукраинский журналистский конкурс «Глаголь!» для журналистов светских СМИ, освещающих православную тематику.

Об этом говорится в сообщении организаторов конкурса - Украинской Православной Церкви, Национального союза журналистов Украины и Общества Православных мирян Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Цель конкурса - заинтересовать журналистское сообщество духовной проблематикой; поощрить создание творческих работ на морально-нравственную тематику; способствовать укреплению духовной и культурной общности православных народов.

Жюри Всеукраинского журналистского конкурса «Глаголь!» возглавили Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Владимир и глава НСЖУ Игорь ЛУБЧЕНКО.

К участию в конкурсе приглашаются авторы и творческие коллективы столичных и региональных СМИ. Конкурс продлится четыре месяца.

Подведение итогов состоится 23 ноября в Киево-Печерской Лавре и приурочено к 75-летнему юбилею Его Блаженства, Митрополита Киевского и всея Украины Владимира.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе ЗДЕСЬ

