Патриарх Кирилл не обращался с просьбой переименовать улицу Мазепы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не обращался к украинским властям с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую. Эту информацию подтвердил председатель информационного отдела Московского Патриархата Владимир ЛЕГОЙДА в комментарии УНИАН-Религии.

В частности, В.ЛЕГОЙДА отметил, что ему не известно ни о каком официальном обращении Патриарха к киевским властям.

«В последнее время в украинских СМИ активно обсуждается тема о якобы имевшем место официальном обращении Святейшего Патриарха Кирилла к украинским властям по поводу переименования ул. Ивана Мазепы в Лаврскую. Такого обращения, тем более письменного, не было», - сказал В.ЛЕГОЙДА

Вместе с тем, глава информационного отдела сообщил, что Русская Православная Церковь «всегда разделяла идею о том, что ведущая к Лавре улица должна носить название Лаврской». По его словам, эта инициатива Украинской Православной Церкви не раз озвучивалась и в прессе .

В частности, В.ЛЕГОЙДА упомянул недавний комментарий главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, протоиерея Георгия КОВАЛЕНКО .

«Поэтому возникший в последнее время в некоторых СМИ ажиотаж вызывает у меня удивление. Ничего нового в данной теме нет. А попытки придать вопросу политическую окраску вызывают сожаление и искажают реальную ситуацию», - подытожил представитель РПЦ.

Как передавал УНИАН в начале июня, Киевская городская госадминистрация получила от одной из православных церквей письмо с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую. Пресс-служба КГГА сообщила, что в обращении речь идет о возвращении указанной улице исторического названия, которую она имела до переименования на улицу Январского восстания, а затем на Ивана Мазепы. Вопрос переименования должен быть вынесен на ближайшее заседание Киевсовета.

В свою очередь, Украинская народная партия выступила против переименования улицы И.Мазепы «в угоду Москве», поскольку это может унизить достоинство украинцев.

Информация о том, что Глава Русской Православной Церкви патриарх Кирилл просит киевских чиновников переименовать улицу Ивана Мазепы в Лаврскую прозвучала на заседании Киевсовета по вопросам и туризма со слов заместителя главы КГГА Виталия ЖУРАВСКОГО.

