Митрополит Владимир освятил новый храм в Киевской области

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блажннейший Митрополит Владимир освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пески Васильковского района Киевской области.

Как сообщает сайт УПЦ, ему сослужили епископы: Переяслав-Хмельницкий Александр (секретарь Предстоятеля), Васильковский Пантелеимон, Запорожский и Мелитопольский Иосиф, а также духовенство региона.

После освящения Архипастырь обратился к собравшимся со словами установки а также отметил благотворителей и ктиторов новопостроенного храма церковными орденами и благословенными грамотами.

"Господь дает нам разнообразные возможности обратиться к Нему, если не объединяться с Ним, а лучше искать единства с Ним, потому что Он в нас, а мы в Нем. Мы верим, что на земле дана нам такая возможность, в честь заслуг и страданий Христа Спасителя. И мы верим, что Его присутствие везде есть, чтобы мы только хотели чувствовать Его, чтобы мы только обращались к Нему, чтобы возложили свою надежду на Его святую волю, то все бы было лучше в жизни, чем в действительности оно есть. Мы верим что в этом месте будет всегда пребывать благодать Господняя, где люди смогут каяться для прощения своих грехов, причащаться, чтобы быть с Богом навеки и иметь Его как источник жизни, благодати, истины и вечного спасения", - сказал он.

Также за богослужением молились руководители Васильковской облгосадминистрации, которые передали в новопостроенный храм образа Пресвятой Богородицы.

Этот храм появился на околице Василькова недавно. Строили его 7 лет. Пока шли роботы, парафияне собирались на богослужение сначала в обычной хате, потом в школе, и наконец в часовенке в церковном дворе. Поэтому открытия большого храма ожидали как на настоящий праздник.