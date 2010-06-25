Азарова просят разобраться с Институтом философии НАН

Советник главы Госкомитета Украины по делам национальностей и религий Владимир МАТВЕЕВ просит власти разобраться с рядом религиоведов, разжигающим в Украине межконфессиональную вражду.

Об этом идет речь в письме В.МАТВЕЕВА к премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ, сообщает "Глас народа". В своем обращении автор письма указал на деятельность религиоведов Института философии НАН Украины, "которая за годы правления Виктора ЮЩЕНКО окончательно проиллюстрировала ксенофобский, русофобский характер".

Также автор попросил оперативно разобраться "в фактически антиукраинской подрывной деятельности руководителей отделения религиоведения Института философии НАН Украины, которое стало за последние годы одним из центров распространения межнациональной и межконфессиональной вражды на научно-практическом уровне".

По словам В.МАТВЕЕВА, "лжеученые-хамелеоны" из отделения религиоведения, возглавляемого "ярым борцом с православием" профессором Анатолием Колодным, "в последнее время поддерживали оранжевый режим, филаретовщину, разного рода религиозные секты, в своих выступлениях и публикациях поносили вначале премьера Виктора ЯНУКОВИЧА, а сегодня - Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Украинскую Православную Церковь".

Как утверждается в письме, с подачи А.КОЛОДНОГО государство постоянно вмешивалось в дела Церкви на Украине, "оказывало вредоносное давление" на Украинскую православную церковь, которую А.КОЛОДНЫЙ регулярно "изобличал" в научных изданиях, "на конференциях, спонсируемых американскими сектами", и во время защит диссертаций как "пятую колону" и "колонизаторов".

