Митрополит Иларион рассказал о восьмом Вселенском соборе

В ближайшие несколько лет может состояться Всеправославный собор с участием всех Поместных Православных Церквей, заявил митрополит Волоколамский Иларион. "Константинопольский патриарх Варфоломей, который в семье православных народов является первым среди равных, настроен на то, чтобы провести этот собор в ближайшие годы" - заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в беседе с журналистами в Варшаве. Об этом сообщает российское агентство АНН.



"Когда недавно он был в Москве, то сказал, что хотел бы созвать собор в течение одного года или двух, максимум трех лет", – сказал митрополит Волоколамский Иларион в беседе с журналистами в Варшаве.



В конце мая патриарх Константинопольский Варфоломей, посещая Россию, заявил, что принято решение ускорить процесс подготовки Всеправославного собора. Он отметил, что итоги этого исторического мероприятия «будут иметь величайшее значение для всего православного мира», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт ОВЦС.



Подготовку собора начали еще в 1960-е годы. Ему предшествуют заседания Всеправославных предсоборных совещаний и межправославных подготовительных комиссий. Собор должен будет разрешить вопросы, накопившиеся за несколько столетий, со времени последнего, седьмого, Вселенского собора и требующие общецерковного решения.



На данный момент состоялось четыре Всеправославных предсоборных совещания (Шамбези, 1976; 1982; 1986; 2009) и шесть межправославных подготовительных комиссий (Женева, 1971; Шамбези, 1986; 1990; 1993; 1999 и 2009).



Длительный перерыв в созыве совещаний и в работе подготовительных комиссий был вызван осложнением в межправославных отношениях из-за возникших разногласий между Московским и Константинопольским патриархатами по вопросу церковного устройства в Эстонии. Встреча предстоятелей и представителей Православных Церквей в октябре 2008 года в Стамбуле сделала возможным возобновление межправославного сотрудничества в подготовке собора.



Константинопольская Православная Церковь, так же, как и Русская Православная Церковь, является одной из пятнадцати Поместных Православных Церквей. Все вместе они составляют Вселенскую Православную Церковь, во главе которой стоит Господь Иисус Христос. У Вселенской Церкви среди людей нет руководителя и нет руководящего органа.



Решения Всеправославных соборов являются обязательными для всех Поместных Церквей. По учению Церкви, Вселенские Соборы непогрешимы. Однако при изменении обстоятельств непогрешимое правило, установленное на Соборе применительно к конкретной ситуации, может утратить характер действующей нормы. Например, сейчас уже не отлучают от Церкви тех, кто без уважительной причины не ходил в храм три воскресения подряд, так как люди стали немощны душой.

