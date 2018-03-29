Украину ждет христианство без Христа: найдутся ли силы отстоять веру?

На днях Митрополит Киевский и всея Украины Владимир обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить права христиан Италии. Напомним, что в этой стране Европейский суд запретил размещать в школах и других общественных местах кресты и распятия, изображающие страдания Иисуса Христа. Почему Митрополит Владимир так близко к сердцу принял боль итальянских христиан-католиков? Как события в Италии могут отразиться на христианах всего мира и украинских верующих? Об этом «Гласу народа» рассказал глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО.



Протоиерей Георгий КОВАЛЕНКО, глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ

БЕЗ БОГА НЕЛЬЗЯ ПОСТРОИТЬ ОБЩЕСТВО

Для нас эта тема очень близка, потому что все мы помним времена воинствующего атеизма. И когда мы видим подобные тенденции в мире, то очень на них реагируем. Потому что понимаем, к чему это может привести.

Недавние события в Италии можно охарактеризовать как воинствующий секуляризм. В принципе, это другая сторона медали воинствующего атеизма. Ведь попытки выносить из общественных мест традиционные для этого народа предметы религиозного культа – христианские распятия и другие символы – все это мы переживали в советский период. И теперь мы знаем, что без Бога нельзя построить общество. Поэтому мы особенно ощущаем эту боль, и солидаризируемся с христианами Италии, правительством Италии, которое практически пытается в Европейском сообществе защитить права итальянцев на свободное, открытое исповедование христианства.

НЕТ ХРИСТА КАТОЛИЧЕСКОГО ИЛИ ПРАВОСЛАВНОГО, ОН ОДИН

Здесь уже не идет речь о том, что итальянцы – не православные, а католики. Ведь нет Христа католического или православного, он один. И католики – христиане, и православные – христиане. Конечно, у нас есть пункты, в которых мы не согласны. Но мы верим в одного и того же Бога, и поклоняемся одному и тому же Христу. Поэтому для нас понятна их боль, и вызовы современности – общие для христиан всего мира.

Что же касается соблюдения свободы вероисповедания в Европе, то под видом заботы о представителях других религий идут в наступление на права христиан. Вы же понимаете, что абсолютной свободы не бывает.

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ДОЙДЕТ И ДО НАС, МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ К ЭТОМУ ГОТОВЫ

Об этой тенденции мы уже говорим несколько лет. Мы не должны почивать на лаврах возрождающейся религиозности в народе. Потому что впереди - вызов воинствующей секуляризации. Эта проблема сейчас уже есть во всем мире, просто до нас она еще не дошла. Потому что мы после воинствующего атеизма переживаем возрождение религиозности. В Украине и люди более религиозны, и власти религиозны. К тому же наш народ еще помнит гонения на Церковь. Поэтому мы так радостно припадаем к этому источнику. Но Европа таких гонений на Церковь не переживала. И сейчас там – мировой вызов секуляризации. Христианство – без Христа. Например, в американской традиции Рождество проходит без упоминания о Христе. Там празднуют просто Рождество, при этом нельзя говорить «Рождество Христово», потому что это – неполиткорректно. Это проблема мировая. Мы ее пока не ощущаем, но Церковь об этом говорит уже несколько лет, потому что такие тенденции придут и к нам. И мы должны быть к этому готовы. Должны исповедовать свою веру и отстаивать свое право на это.



"Глас народа"



