Механизм реализации социальных инициатив УПЦ
«Обязательная гражданская служба – средство духовно-нравственного воспитания молодежи и созидания гражданского общества»
Концепция
Проблема:
- Социальная дезинтеграция и эксклюзия, отчуждение молодых людей от общества, производства общественных благ и ценностей;
- Аномия, девиантность, асоциальные проявления в молодежной среде - наркомания, проституция, преступность, асоциальные субкультуры и секты;
- Подверженность молодежи негативным явлениям и воздействиям социальной и экономической среды, распространенность социально опасных эпидемий (ВИЧ/СПИД и др.)
Группы повышенного риска: дети-сироты, воспитанники школ-интернатов, выходцы из неблагополучных семей, депрессивных и экономически неразвитых регионов.
Базовые принципы:
- всеобщий обязательный характер, распространяется на молодых людей независимо от пола, социального и имущественного положения;
- территориальный принцип организации;
- проходит в социальных, медицинских и иных учреждениях и службах оказания помощи населению (нуждающимся), а также в социально значимых сферах жизнедеятельности общества;
- предваряет обучение в высших учебных заведениях (всех уровней);
- непосредственно следует за обучением в общеобразовательной средней школе (гимназии, лицее), либо альтернативном ей среднем специальном профессионально-ориентированном учебном заведении (колледже, лицее);
- учитывается при дальнейшей образовательной и профессиональной подготовке;
- осуществляется с привлечением духовных пастырей (капелланов), социальных работников (социальных педагогов), имеющих соответствующую подготовку.
Структурные компоненты:
- сама служба, включая подготовительный период;
- военно-спортивная подготовка (гражданская оборона, помощь в чрезвычайных ситуациях, физическая подготовка);
- образовательные курсы и учебная (довузовская/ профессиональная) подготовка.
Ожидаемые результаты (эффекты):
Основные:
- Социализация, духовно-нравственное и физическое развитие молодежи, формирование ее гражданского самосознания и ответственности;
- Профилактика и преодоление негативных явлений в молодежной среде;
- Улучшение качества жизни незащищенных слоев населения и нуждающихся в социальной поддержке;
Сопутствующие:
- Улучшение духовно-морального и социально–экономического климата в обществе, в частности в сельской местности и депрессивных регионах;
- Повышение эффективности работы центральных, региональных, местных органов по делам молодежи и социальной политике, наполнение их деятельности реальным смыслом и конкретными социально-значимыми функциями;
- Сохранение и развитие кадрового потенциала и инфраструктуры организаций и служб социальной направленности, а также подразделений Министерства Обороны по работе с призывниками и призванными на срочную военную службу (в перспективе перехода армии на контрактную основу).