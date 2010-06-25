Механизм реализации социальных инициатив УПЦ

00:12, 25 июня 2010
Православие
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«Обязательная гражданская служба – средство духовно-нравственного воспитания молодежи и созидания гражданского общества»
 
Концепция

Проблема:

- Социальная дезинтеграция и эксклюзия, отчуждение молодых людей от общества, производства общественных благ и ценностей;

- Аномия, девиантность, асоциальные проявления в молодежной среде - наркомания, проституция, преступность, асоциальные субкультуры и секты;

- Подверженность молодежи негативным явлениям и воздействиям социальной и экономической среды, распространенность социально опасных эпидемий (ВИЧ/СПИД и др.)

Группы повышенного риска: дети-сироты, воспитанники школ-интернатов, выходцы из неблагополучных семей, депрессивных и экономически неразвитых регионов.

Базовые принципы:

- всеобщий обязательный характер, распространяется на молодых людей независимо от пола, социального и имущественного положения;

- территориальный принцип организации;

- проходит в социальных, медицинских и иных учреждениях и службах оказания помощи населению (нуждающимся), а также в социально значимых сферах жизнедеятельности общества;

- предваряет обучение в высших учебных заведениях (всех уровней);

- непосредственно следует за обучением в общеобразовательной средней школе (гимназии, лицее), либо альтернативном ей среднем специальном профессионально-ориентированном учебном заведении (колледже, лицее);

- учитывается при дальнейшей образовательной и профессиональной подготовке;

- осуществляется с привлечением духовных пастырей (капелланов), социальных работников (социальных педагогов), имеющих соответствующую подготовку.

Структурные компоненты:

- сама служба, включая подготовительный период;

- военно-спортивная подготовка (гражданская оборона, помощь в чрезвычайных ситуациях, физическая подготовка);

- образовательные курсы и учебная (довузовская/ профессиональная) подготовка.
 
Ожидаемые результаты (эффекты):

Основные:

- Социализация, духовно-нравственное и физическое развитие молодежи, формирование ее гражданского самосознания и ответственности;

- Профилактика и преодоление негативных явлений в молодежной среде;

- Улучшение качества жизни незащищенных слоев населения и нуждающихся в социальной поддержке;

Сопутствующие:

- Улучшение духовно-морального и социально–экономического климата в обществе, в частности в сельской местности и депрессивных регионах;

- Повышение эффективности работы центральных, региональных, местных органов по делам молодежи и социальной политике, наполнение их деятельности реальным смыслом и конкретными социально-значимыми функциями;

- Сохранение и развитие кадрового потенциала и инфраструктуры организаций и служб социальной направленности, а также подразделений Министерства Обороны по работе с призывниками и призванными на срочную военную службу (в перспективе перехода армии на контрактную основу).
 
 

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