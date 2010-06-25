Механизм реализации социальных инициатив УПЦ

«Обязательная гражданская служба – средство духовно-нравственного воспитания молодежи и созидания гражданского общества»



Концепция



Проблема:



- Социальная дезинтеграция и эксклюзия, отчуждение молодых людей от общества, производства общественных благ и ценностей;



- Аномия, девиантность, асоциальные проявления в молодежной среде - наркомания, проституция, преступность, асоциальные субкультуры и секты;



- Подверженность молодежи негативным явлениям и воздействиям социальной и экономической среды, распространенность социально опасных эпидемий (ВИЧ/СПИД и др.)



Группы повышенного риска: дети-сироты, воспитанники школ-интернатов, выходцы из неблагополучных семей, депрессивных и экономически неразвитых регионов.



Базовые принципы:



- всеобщий обязательный характер, распространяется на молодых людей независимо от пола, социального и имущественного положения;



- территориальный принцип организации;



- проходит в социальных, медицинских и иных учреждениях и службах оказания помощи населению (нуждающимся), а также в социально значимых сферах жизнедеятельности общества;



- предваряет обучение в высших учебных заведениях (всех уровней);



- непосредственно следует за обучением в общеобразовательной средней школе (гимназии, лицее), либо альтернативном ей среднем специальном профессионально-ориентированном учебном заведении (колледже, лицее);



- учитывается при дальнейшей образовательной и профессиональной подготовке;



- осуществляется с привлечением духовных пастырей (капелланов), социальных работников (социальных педагогов), имеющих соответствующую подготовку.



Структурные компоненты:



- сама служба, включая подготовительный период;



- военно-спортивная подготовка (гражданская оборона, помощь в чрезвычайных ситуациях, физическая подготовка);



- образовательные курсы и учебная (довузовская/ профессиональная) подготовка.



Ожидаемые результаты (эффекты):



Основные:



- Социализация, духовно-нравственное и физическое развитие молодежи, формирование ее гражданского самосознания и ответственности;



- Профилактика и преодоление негативных явлений в молодежной среде;



- Улучшение качества жизни незащищенных слоев населения и нуждающихся в социальной поддержке;



Сопутствующие:



- Улучшение духовно-морального и социально–экономического климата в обществе, в частности в сельской местности и депрессивных регионах;



- Повышение эффективности работы центральных, региональных, местных органов по делам молодежи и социальной политике, наполнение их деятельности реальным смыслом и конкретными социально-значимыми функциями;



- Сохранение и развитие кадрового потенциала и инфраструктуры организаций и служб социальной направленности, а также подразделений Министерства Обороны по работе с призывниками и призванными на срочную военную службу (в перспективе перехода армии на контрактную основу).



