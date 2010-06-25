Концепция развития церковно-государственных отношений в области социальной политики

Проект синодального отдела по благотворительности и социальному служению

Украинской Православной Церкви



1. Украинская Православная Церковь, как наибольшая религиозная организация Украины и неотъемлемая часть украинского общества, не может находится в стороне от насущных проблем жизни людей и общества в целом.



«Исполняя миссию спасения рода человеческого, Церковь делает это не только через прямую проповедь, но и через благие дела, направленные на улучшение духовно-нравственного и материального состояния окружающего мира», и вступает с этой целью в сотрудничество с государством, общественными организациями и отдельными людьми в независимости от их религиозной принадлежности (Социальная Концепция Русской Православной Церкви I.4).



«Церковь уповает, что совместное благотворение приведет ее соработников и окружающих людей к познанию Истины, поможет им сохранить или восстановить верность богоданным нравственным нормам, подвигнет их к миру, согласию и благоденствию, в условиях которых Церковь может наилучшим образом исполнить свое спасительное делание» (Социальная Концепция Русской Православной Церкви I.4).



Церковь подчеркивает, что материальный прогресс и благосостояние должны рассматриваться не как самодостаточные и конечные цели человеческой деятельности, а как средства всестороннего, и прежде всего духовного развития человека и общества, предпосылкой и условием которого является удовлетворение элементарных человеческих потребностей.



Исходя из вышесказанного и основываясь на историческом опыте социального служения, Украинская Православная Церковь усматривает развитие церковно-государственных отношений в социальной сфере в устойчивом сотрудничестве, совместных мероприятиях и отдельных конкретных видах деятельности в отношении таких задач, как:



- преодоление бедности;

- поддержка незащищенных слоев населения;

- забота о людях пожилого возраста;

- защита детства;

- социализация и воспитание молодежи;

- защита семьи и семейных ценностей;

- развитие духовно-нравственных начал в обществе;

- формирование социальной политики.



2. Решению обозначенных задач и развитию церковно-государственных отношений может существенно содействовать государственная поддержка и создание условий, при которых Церковь имела бы возможность осуществлять благотворительную и социальную деятельность на благо всего общества.



Одним из таких условий является расширение материальных возможностей церковной благотворительности и социальной работы.



Существующий опыт говорит о следующих возможных шагах в этом направлении:



- законодательное урегулирование порядка получения церковными общинами и организациями государственных средств для осуществления проектов, мероприятий и отдельных видов деятельности социальной направленности;

- введение существенных налоговых льгот для субъектов предпринимательской деятельности, организаций и предприятий, которые оказывают материальную и техническую помощь церковным благотворительным организациям и социальным инициативам Церкви, отвечающим целям и задачам государственной социальной политики;



- введение альтернативного налогообложения физических лиц в пользу Церкви по усмотрению налогоплательщика.



Улучшению условий церковной благотворительности и духовно-морального климата в обществе может послужить помимо прочего введение в Украине национального «Дня милосердия» по проведению благотворительных акций и сбору пожертвований в пользу нуждающихся.



Расширению материальной базы и условий социальной деятельности Церкви может содействовать также:



- урегулирование на законодательном уровне и поддержка работы церковных фондов (касс) взаимопомощи и добровольного пенсионного накопления;



- создание и обустройство социальных благотворительных центров (столовых, приютов, домов престарелых, детских домов, пр.) на условиях их дальнейшего содержания и оказания ими помощи нуждающимся за счет ресурсов церковных общин и организаций.



3. Аккумулированные ресурсы и имеющиеся возможности Церковь будет направлять на оказание помощи людям пожилого возраста, инвалидам, неизлечимым больным, на преодоление сиротства, поддержку и развитие детских домов, в частности семейного типа, профилактику детской преступности и бездомности, духовную и социальную поддержку людей, в первую очередь детей и молодежи, находящихся в местах лишения свободы, исправительных учреждениях и под надзором правоохранительных органов.



4. Церковь считает что приоритетным в отношениях с государством должна быть совместная деятельность по духовно-нравственному воспитанию и социализации молодежи, в частности:



- привлечение молодежи к оказанию благотворительной и социальной помощи нуждающимся, работе в приютах, больницах, домах инвалидов, домах престарелых, социальных центрах и др.;



- поддержка молодежного социального добровольческого движения (социального добровольчества – волонтерства), молодежных организаций социальной направленности;



- законодательное урегулирование и распространение практики альтернативной гражданской службы, а именно в социальных, медицинских и других учреждениях оказания помощи нуждающимся, привлечение к этой службе духовных пастырей (капелланов), воспитателей и социальных работников, имеющих соответствующую профессиональную подготовку.



С этой же целью имеет смысл профессиональное рассмотрение и общественное обсуждение вопроса о законодательном введения в Украине обязательной срочной социальной (гражданской) службы для молодежи независимо от пола и социального статуса по образцу военной повинности.



5. Развитие социальных инициатив Церкви и ее сотрудничество с государством в области социальной политики требует профессиональной осведомленности духовных пастырей и сотрудников Церкви с социальной сферой и в вопросах социальной работы.



В этой связи было бы полезным:



- привлечение соответствующих учебных заведений и специалистов к разработке и преподаванию курса социальной работы для учащихся духовних школ;



- введение государственного учебно-консультативного курса (трейнинга) для представителей Церкви и церковных благотворительных организаций на предмет социальной политики, законодательства, организации социальных проектов.



6. Церковь считает важным иметь возможности содействовать формированию этических начал социальной работы, воспитанию и духовно-моральной поддержки социальных работников.



7. Важным элементом церковно-государственных отношений должно становится сотрудничество в формировании социальной политики, в частности:



- разработка государственных целевых программ, национальных проектов;



- участие представителей Церкви в работе наблюдательных, экспертных, общественных советов государственных органов и учреждений социальной защиты;



- проведение совместных научно-практических, образовательных и иных мероприятий.





16.06.2010 год,

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра



