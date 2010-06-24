Митрополит Владимир благословил новоназначенных Хиврича и Попова
23:48, 24 июня 2010Православие
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Пожелал Божьей помощи
24 июня, Предстоятель Украинской Православной Церкви в рабочем кабинете своей Митрополичей резиденции в Киево-Печерской Лавре встретился с новоназначенными министром Жилищно-коммунального хозяйства Юрием Хивричем и первым заместителем Киевского городского главы Александром Поповым.
Архипастырь благословил чиновников и пожелал им Божьей помощи и плодотворной работы на новых должностях.
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