Предстоятель УПЦ поздравил Людмилу Кучму с юбилеем (видео)

24 июня Блаженнейший Митрополит Владимир в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре принял экс-президента Украины Леонида Кучму и его жену Людмилу Кучму.



Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Во время встречи Блаженнейший Владыка поздравил Людмилу Николаевну с 70-ти летием, которое она недавно отмечала, и наградил ее орденом святой великомученицы Варвары І-й степени.



Видеосюжет о событии смотрите здесь

