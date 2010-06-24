Предстоятель УПЦ поздравил Людмилу Кучму с юбилеем (видео)

23:40, 24 июня 2010
Православие
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Митрополит наградил орденом 

24 июня Блаженнейший Митрополит Владимир в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре принял экс-президента Украины Леонида Кучму и его жену Людмилу Кучму.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Во время встречи Блаженнейший Владыка поздравил Людмилу Николаевну с 70-ти летием, которое она недавно отмечала, и наградил ее орденом святой великомученицы Варвары І-й степени.

Видеосюжет о событии смотрите здесь
 

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