Предстоятель УПЦ поздравил Людмилу Кучму с юбилеем (видео)
23:40, 24 июня 2010Православие
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Митрополит наградил орденом
24 июня Блаженнейший Митрополит Владимир в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре принял экс-президента Украины Леонида Кучму и его жену Людмилу Кучму.
Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.
Во время встречи Блаженнейший Владыка поздравил Людмилу Николаевну с 70-ти летием, которое она недавно отмечала, и наградил ее орденом святой великомученицы Варвары І-й степени.
Видеосюжет о событии смотрите здесь
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