В Нью-Йорке открылась выставка "Слава Украины : Святые образы XI -ХІХ в.".

В Музее библейского искусства (Нью-Йорк, США) открылась выставка "Слава Украины : Святые образы XI -ХІХ в.".

Как сообщает сайт УПЦ, на выставке представлены наилучшие сакральные художественные произведения из коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, который презентует весомый пласт самобытной истории Украины, - от времен Киевской Руси до средины ХІХ ст. В экспозицию вошла уникальная церковная утварь: иконы, древние кресты, потиры, дарохранительницы, литургические ткани и книги в ценных оправах - настоящие произведения искусства.

Этот музейный проект имеет целью представить широкой американской аудитории наилучшие образцы украинской духовной и материальной культуры, оживить диалог между нашими народами. В открытии выставки участвовала делегация во главе с министром культуры и туризма Украины Михаилом Кулиняком. В состав делегации вошли генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Марина Громова, представители Украинской Православной Церкви.

Проект реализуется по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Митрополита Киевского и всей Украины Блаженнейшего Владимира (Сабодана).

***Музей Библейского искусства, который принимает выставку, презентует художественные произведения на библейскую тематику ― скульптуру, графику разных стилей, художественных школ и течений, предметы религиозного искусства организует временные выставки, тематические мероприятия и внедряет образовательные программы.

Выставка в Нью-Йорке будет длиться до 12 сентября 2010 года.