Презентована Концепция развития церковно-государственных отношений в сфере соцполитики

Состоялась презентация Концепции развития церковно-государственных отношений в отрасли социальной политики.

Как сообщает официальный сайт УПЦ, презентация состоялся 16 июня в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре под председательством руководителя Синодального отдела благотворительности и социального служения УПЦ архидиакона Сергея Косовского.

В ходе встречи рассматривались вопросы сотрудничества Министерства труда и социальной политики Украины и Церкви в осуществлении общих социальных программ и проектов, направленных на предоставление помощи нуждающимся.

Кроме этого были рассмотрены такие вопросы: изменение налогового законодательства в пользу благотворителей, ввод общеобязательной гражданской службы для молодежи и "Национального дня милосердия".

Мероприятие организовано Синодальный отделом благотворительности и социального служения Украинской Православной Церкви.

Во встрече участвовать: заместитель министра труда и социальной политики Украины Андрей Черкасов, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации УПЦ епископ Макаровский Иларий, председатель Синодального Информационно-просветительского отдела УПЦ протоиерей Георгий Коваленко, председатель Синодального отдела "Миссия Церковь и медицина" протоиерей Геннадий Батенко, заместитель председателя Синодального отдела УПЦ по делам семьи протоиерей Олег Мельничук, руководитель социальных проектов УПЦ протодьякон Иоанн Диденко и другие.

В итоге, на заседании было принято решение о подписании в будущем соглашений между Украинской Православной Церковью и министерствами, которые работают в социальной сфере, в частности, с Министерством труда и социальной политики Украины.