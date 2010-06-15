В Киево-Печерской Лавре установят памятник ее основа телям

Памятник святым основателям Киево-Печерской лавры, преподобным Антонию и Феодосию Печерским, будет установлен возле ближних пещер.

Как передает сайт УПЦ, высота фигур святых составит три метра. В руках преподобные Антоний и Феодосий будут держать свитки с древнерусским шрифтом, а над их головами будет стоять расписная арка с позолоченным крестом.

Над памятником в течение нескольких месяцев трудилось десять скульпторов и художников. Как говорит скульптор Олег Пинчук, фигуры Антония и Феодосия стилизованы под древнерусскую скульптуру с соблюдением церковных канонов. При этом мастера постарались придать каждому из основателей лавры индивидуальность за счет изображения лица и рук.

Монумент уже полностью вылеплен из гипса, затем его отольют в бронзе. Мастера хотят завершить работы ко дню рождения митрополита Киевского Владимира, которому 23 ноября исполнится 75 лет.