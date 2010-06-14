14 июня Православная Церковь празднует память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного. Нетленные мощи первого на Руси врача почивают в Ближних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, являясь благодатным источником исцеления всем с верой приходящим к великому угоднику Божию.

Как сообщает сайт УПЦ, по сложившейся многолетней традиции в канун праздника братия Киево-Печерской Лавры выносит раку с мощами преподобного Агапита Печерского из пещер и под пение тропаря и величания преподобному торжественно переносит мощи в Трапезный храм, в котором будут совершаться праздничные богослужения и верующие смогут поклониться великой лаврской святыне.